NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver Buffalo Bills vs Atlanta Falcons?

La Semana 6 de la NFL comenzó y dejó lo mejor para el final, con los últimos dos duelos del Monday Night Football. En el primero de los dos juegos de la noche, los Buffalo Bills de Josh Allen visitarán a los Atlanta Falcons de Michael Penix Jr., en busca de una revancha personal; además de un duelo de poder a poder en ambas partes del emparrillado.

Falcons | AP

En su último partido, los Bills perdieron el invicto ante unos New England Patriots que no les dejarán sencilla la División Este de la Conferencia Americana. Josh Allen demostró en los últimos cinco partidos que es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, aunque su defensa dejó mucho que desear.

Por su parte, los Atlanta Falcons enfrentarán a Buffalo después de su Bye Week, aunque en sus primeros cuatro partidos mostraron mucha bipolaridad. Mientras que lograron derrotar a equipos como Minnesota Vikings o Washington Commanders; también perdieron de una forma inverosímil ante Carolina Panthers.

Bills | AP

¿Cómo llegan los Atlanta Falcons?

El partido tendrá tintes de poder a poder dado por la actualidad de ambos, ya que se enfrentarán una de las mejores defensivas ante una de las mejores ofensivas (o por lo menos en yardas totales/permitidas). Los Atlanta Falcons y Michael Penix Jr. no tuvieron problemas para mover el balón en su último partido, aunque con rivales de peso suelen quedar a deber.

La defensiva de Atlanta es la mejor en cuestión de yardas por permitidas por partido, con un total de 244; aunque con dos juegos menos que el resto. En cuestión de balones robados, los Falcons cuentan con un total de seis, una más que su rival en turno.

Falcons | AP

¿Cómo llegan los Buffalo Bills?

Los Buffalo Bills continúan en la cima de mayor cantidad de yardas totales, con un promedio de 395.8 por partido. Josh Allen logró encontrar a sus receptores de una manera natural y sin pasar tanto tiempo en la bolsa de protección, además de que James Cook es el segundo corredor con mayor cantidad de yardas por tierra, con 450.

Pese a no ser una de las peores defensivas en toda la liga, los Buffalo Bills han dejado mucho que desear en dicho departamento. Bobby Babich, coordinador defensivo del equipo, ha logrado cinco entregas de balón con su equipo, aunque lejos de lo esperado por sus aficionados.

Bills | AP

¿Dónde ver Bills vs Falcons?