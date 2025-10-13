Falcons sorprende y vence a los Bills en el Monday Night Football

Buffalo sigue a la baja. Al igual que lo han hecho toda la temporada, los Bills batallaron más de lo esperado ante un equipo que supuestamente es inferior y, por segunda semana consecutiva, cayó en el juego estelar de la semana, ahora ante los Atlanta Falcons.

El equipo de Georgia dominó el partido gracias a un poderoso juego terrestre y una dominante defensiva. Gracias a 195 yardas terrestres y dos anotaciones por la misma vía, los Falcons lograron sumar su tercera victoria de la campaña ilusionandose con la postemporada.

Dominaron el partido | AP

Asimismo, la defensiva brilló a lo largo de la noche logrando capturar a Josh Allen en cuatro ocasiones distintas. Además, lograron interceptar al mariscal de campo en dos ocasiones, la segunda de ellas fue faltando menos de un minuto en el partido y para sellar la victoria a su favor.

Tuvieron una sólida defensa | AP

¿Y el MVP?

Josh Allen sigue sin ser aquel mariscal que ganó el MVP la temporada pasada. Tras empezar con paso perfecto lanzando para cinco anotaciones en sus primeros tres juegos, el QB ha venido a la baja pues, aunque ha lanzado otras seis anotaciones también suma cuatro intercepciones en juegos consecutivos.

Esta semana el equipo necesitaba que Josh Allen respondiera comandando la ofensiva sin embargo, en seis de las 10 series ofensivas del equipo terminaron despejando, mientras que, en otras dos entregaron el balón con la intercepción e intentos. Sólo dos series ofensivas terminaron en anotación.

Viene a la baja | AP

Bijan Robinson, la figura

El corredor de Atlanta fue la gran figura del equipo pues no sólo logró superar las 150 yardas terrestres sino que extendió la ventaja de su equipos con un contundente acarreo de 86 yardas. El RB alargó la ventaja de su equipos a 14 puntos concretando la segunda serie ofensiva con anotación para Atlanta.

Robinson también aportó 34 yardas por la vía aérea, sin embargo, fue Drake London quien finalmente brilló junto con Michael Penix Jr al registrar 147 yardas y una anotación. El WR estuvo cerca de conseguir otra anotación pero salió del campo en la yarda 1 ya sin tiempo en el reloj.

Brilló en el lado ofensivo | AP

Ahora los Bills deberán buscar regresar a la senda de la victoria tras haber pedido ante los Patriots y Falcons en semanas consecutivas. Buffalo se verá las caras con los Carolina Panthers quienes vienen de vencer a Dallas.

Los Falcons por su parte, quieren extender su racha ganadora y ahora se medirán a los San Francisco 49ers quienes llegan de haber perdido a la mitad de su equipo por lesiones.