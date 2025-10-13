Director de NFL México sobre el posible regreso de los Cowboys a nuestro país: "no lo puedo imaginar"

La espera está a punto de terminar y el regreso de la NFL a México será el próximo año, tal y como lo anunció el Comisionado, Roger Goodell. El director de la liga en nuestro país, Ricardo Olivé, se mostró emocionado sobre la idea de tener a los Dallas Cowboys de regreso; aunque aseguró que aún no hay nada en concreto.

"No me lo puedo imaginar (a los Cowboys en el Estadio Azteca). Como no me lo puedo imaginar con ninguno de los 10 equipos que tienen derechos especiales en México y que cualquiera de ellos podría ser un gran anfitrión para los partidos aquí. Estamos trabajando con todos ellos, esperamos que esto nos dé pie para seguir trabajando con cada uno de ellos", comentó en una entrevista para Fox Sports.

NFL en México | AP

De igual forma, el director de la NFL en nuestro país, comentó que todo el equipo de trabajo siguió y continúa siguiendo de cerca el proceso de remodelación del Coloso de Santa Úrsula. Olivé destacó que esperan tener un gran evento el próximo año con el regreso de la NFL a México.

"Llevamos varios meses trabajando en ello, si no es que años. Estamos muy en contacto con la gente del Estadio Banorte, con la remodelación del mismo y estamos a la espera de que el estadio esté listo para el evento tan importante que tienen el año que entra (Copa del Mundo). Posteriormente, nosotros considerar todo lo que se ha venido hablando, nadie va a ir en contra de lo que ya mencionó el Comisionado y él ya anunció el regreso a la Ciudad de México el año entrante", agregó.

NFL | @trejogaray

¿Cuál será el equipo elegido?

A pesar de las declaraciones de Jerry Jones, los Vaqueros aún no son el equipo oficial para visitar la capital del país el próximo año. Sin embargo, El Equipo de América sería una de las grandes alegrías para la afición mexicana, que se enamoró de aquel legendario equipo encabezado por Tom Landry y Roger Staubach.

"No estamos en posición de anunciar nada porque no tenemos nada. Estamos haciendo el trabajo previo, muy en contacto con la gente del estadio y esperamos estar pronto en posición de dar una noticia importante para nuestra afición", sentenció.

Cowboys | AP

¿Cuáles son los equipos que mención Olivé?

Los 10 equipos con derechos exclusivos en nuestro país son:

Dallas Cowboys

Pittsburgh Steelers

Denver Broncos

Las Vegas Raiders

Kansas City Chiefs

Miami Dolphins

San Francisco 49ers

Arizona Cardinals

Houston Texans

Los Angeles Rams

Último juego en México | @AmeAloMex