Los Angeles Rams imitan la celebración de Cristiano Ronaldo en el partido vs los Jaguars

El proyecto internacional de la NFL continúa consolidándose en Europa, y Londres volvió a ser el epicentro de la expansión con el duelo entre Los Angeles Rams y los Jacksonville Jaguars, disputado en el mítico Estadio de Wembley, considerado la catedral del futbol mundial.

Los Rams no solo dominaron en el emparrillado con un contundente triunfo 35-7, sino que también se ganaron al público con un guiño inesperado a uno de los ídolos del balompié: Cristiano Ronaldo.

Durante el primer touchdown del encuentro, Konata Mupfield fue el encargado de abrir el marcador tras una conexión con Matthew Stafford, y su celebración dio la vuelta al mundo. El receptor, junto con varios compañeros, imitó el icónico “Siuuuu” del astro portugués, levantando los brazos y girando en el aire ante los aplausos de miles de aficionados presentes en las gradas londinenses.

El gesto fue celebrado ampliamente en redes sociales, donde los fanáticos del futbol destacaron la fusión cultural entre dos de los deportes más populares del planeta. En un estadio históricamente ligado al futbol europeo, la NFL logró conectar con una audiencia que tradicionalmente no se había identificado con el futbol americano.

Los Ángeles Rams de la NFL haciendo el Siuuu en Wembley .. es la celebración más iconica del deporte#CristianoRonaldo pic.twitter.com/r0I00xl0bs — talkinrealmadrid (@talkinrm) October 19, 2025

Más allá del resultado —una auténtica exhibición de los Rams frente a unos Jaguars sin respuesta—, el momento de la celebración simbolizó el alcance global que la NFL ha conseguido con su International Series, una estrategia que busca fortalecer la presencia del deporte en mercados clave como el Reino Unido, Alemania y México.

El duelo en Wembley formó parte de la Semana 7 de la temporada 2025 y confirmó que la liga no solo exporta espectáculo deportivo, sino también cultura pop y cercanía con sus aficionados internacionales.