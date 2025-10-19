Dallas Cowboys pasan por encima ante unos Washington Commanders mermados por lesiones

Los Dallas Cowboys (3-3-1) lograron una victoria importante ante los Washington Commanders (3-4) en un duelo importante en el Este de la Conferencia Nacional. Dak Prescott demostró una vez más que es un quarterback diferente al de otras temporadas y se conectó de manera casi perfecta con CeeDee Lamb y George Pickens; mientras que Jayden Daniels salió lesionado del encuentro y su lugar fue ocupado por Marcus Mariota.

Desde la primera serie ofensiva, los Vaqueros demostraron que no iban a ser dubitativos ante uno de sus más acérrimos rivales, por lo los primeros puntos llegaron gracias a un acarreo por parte de Javonte Williams. Washington intentó dañar al Equipo de América por tierra, sin embargo, la defensiva de Dallas hizo los ajustes necesarios e impidieron el avance de los Commanders.

Sin embargo, después de un despeje en la primera serie ofensiva de Washington, los equipos especiales lograron encerrar a los Cowboys, razón suficiente para provocar un safety jugadas después. Tras el acierto de la defensiva, Jayden Daniels encontró de gran manera a Zach Ertz y pusieron el marcador con un 8-7, la única ventaja en el partido para los Comandantes.

Dallas comenzó de nueva cuenta a carburar tanto a la ofensiva y mostró el gran cañón en la pierna del joven Brandon Aubrey, quien anotó su primer gol de campo con una distancia de 47 yardas. Pero, el gran momento del partido llegó gracias a la conexión entre CeeDee Lamb y Dak Prescott, con una anotación importante que marcó el regreso a los emparrillados para el receptor que utiliza el icónico número de Michael Irvin.

La debacle de Washington

Los Commanders lograron una anotación en el segundo cuarto gracias a la habilidad de su mariscal de campo, pero después de eso todo fue un paseo para los Cowboys. Prescott encontró a George Pickens al final de la primera mitad con una gran recepción; que a la postre fue clave para el primer touchdown de Jake Ferguson en el partido.

La segunda mitad comenzó con los Cowboys como unos auténticos caudillos en el viejo oeste, capturando a diestra y siniestra a sus víctimas. Jayden Daniels salió lesionado tras un fuerte golpe que propició un balón suelto. Pese a que el joven quarterback de los Commanders salió por su propio pie, la lesión le impidió regresar y Marcus Mariota se hizo cargo de la ofensiva.

El juego perfecto de Dallas en los dos lados del balón tuvo una gran jugada a la defensiva, con un pick-six de DaRon Bland. La ventaja del Equipo de América se hizo algo imposible para alcanzar, y aunque Dann Quinn hizo que su equipo estuviera metido en el partido, no logró hacer más y los Cowboys se llevaron el duelo 22-44 ante unos mermados Commanders.

¿El salvaje Este?

La División Este de la NFL se volvió en una de las más complicadas de toda la liga. Los Philadelphia Eagles lograron volver a la senda del triunfo, sin embargo, los Cowboys mostraron un paso al frente; además que pese a su derrota, los New York Giants son otro equipo con Jaxson Dart en los controles.

