Kansas City Chiefs aplasta y blanquea a Las Vegas Raiders 31-0

Los Kansas City Chiefs recuperaron su mejor versión y no tuvieron piedad de unos inoperantes Las Vegas Raiders, a quienes vencieron 31-0 en una auténtica exhibición en Arrowhead Stadium. Con tres pases de touchdown de Patrick Mahomes y el regreso estelar de Rashee Rice, los Chiefs sumaron su segunda victoria consecutiva y se colocaron con marca de 4-3, la primera vez en la temporada que registran récord ganador.

Desde el inicio, el dominio fue absoluto. En su primera serie ofensiva, Mahomes encontró a Rashee Rice, quien regresó de su suspensión con hambre de revancha y firmó el primer touchdown del encuentro (0-7). La ofensiva de los Raiders, golpeada por las bajas de Jakobi Meyers y Brock Bowers —ausentes por tercera semana consecutiva debido a lesiones de rodilla—, jamás pudo responder.

En el segundo cuarto, Mahomes amplió la ventaja conectando con Marquis Brown (0-14), y justo antes del descanso volvió a encontrar a Rice para el tercer touchdown de la tarde (0-21), dejando prácticamente sentenciado el duelo antes del medio tiempo.

La segunda mitad fue un trámite. Isiah Pacheco sumó un touchdown por tierra en el tercer cuarto (0-28), y un gol de campo extendió la diferencia a 31-0, marcador que se mantuvo hasta el silbatazo final.

Con esta victoria, los Kansas City Chiefs confirman su recuperación y se mantienen en la pelea por la cima de la AFC Oeste, mientras que los Las Vegas Raiders (2-5) siguen hundidos en el último lugar divisional y con una ofensiva que continúa sin encontrar respuestas.

Mahomes terminó con una actuación sólida, lanzando tres pases de anotación y sin cometer errores, mientras que Rice firmó un regreso perfecto con dos touchdowns y 42 yardas por recepción.

La próxima semana, los Kansas City Chiefs buscarán mantener su buen momento cuando enfrenten a los Washington Commanders, mientras que los Las Vegas Raiders intentarán salir de su crisis ante los Jacksonville Jaguars.