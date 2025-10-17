George Kittle apunta a regresar con 49ers ante Atlanta Falcons

Después de semanas de incertidumbre, las buenas noticias llegaron a la bahía de San Francisco. George Kittle, ala cerrada de los 49ers, comentó que apunta a jugar el próximo Sunday Night Football ante Atlanta Falcons; después de su lesión en Semana 1 ante los Seattle Seahawks.

"Tengo toda la intención de jugar el domingo", agregó Kittle en conferencia de prensa después de la práctica del jueves. "Siempre que (el entrenador) Kyle (Shanahan) me lo permita. Depende de él. Pero espero estar ahí. Y creo que lo estaré".

George Kittle | AP

El jugador ofensivo de los Niners agregó también el cómo vivió su lesión y su frustración por solo jugar un par de jugadas en el duelo divisional ante los Halcones Marinos. Kittle es de los jugadores ofensivos más importantes en el esquema de Shanahan, por lo que su ausencia fue perceptible, a la hora de recibir y de bloquear.

"He estado muy emocionado por jugar futbol americano desde que terminó la temporada pasada, y poder jugar solo unas 20 jugadas ha sido muy difícil para mí", agregó Kittle. "He estado haciendo todo lo posible para volver lo más rápido posible sin ser un idiota ni apresurarme".

George Kittle | AP

¿Quién será el quarterback titular?

Pese a que el regreso de Kittle es muy probable y San Francisco tendrá que hacer los movimientos correspondientes en el roster, la gran duda en Santa Clara es: ¿quién será el mariscal de campo titular?

La lesión de Brock Purdy lo alejó en los últimos dos encuentros y cuatro en total de toda la temporada, por lo que Mac Jones salió al quite. El exmariscal de campo de los New England Patriots resultó ser una gran solución, por lo que todo apunta que seguirá en la posición hasta que 'Mr. Irrelevant' esté listo.

George Kittle | AP

"Definitivamente sentí que necesitaba entrenar, independientemente de cómo me sintiera", dijo Jones. "Aprender el ritmo y todo lo demás, para que nos sintamos bien durante el partido".

Por la cima en la Nacional

Los Atlanta Falcons dieron un golpe en la mesa al derrotar a los Buffalo Bills el pasado lunes por la noche; mientras que los San Francisco 49ers perdieron ante unos impresionantes Tampa Bay Buccaneers. Ambos equipos con récord ganador buscarán continuar peleando por sus respectivas divisiones, y porque no, por la misma Conferencia Nacional.

George Kittle | AP