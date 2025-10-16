NFL regresará a México y buscan más de un partido en 2026

Según reportes, hay posibilidades de que la visita al país sea por más de una ocasión

David Torrijos Alcántara
16 de Octubre de 2025

La NFL regresará a México en 2026, una noticia que alegró a los aficionados, pues ya han pasado tres años sin que la liga visite el país. Recientemente, el comisionado Roger Goodell aseguró que les entusiasma el viaje, aunque no dio más detalles.

¿Más de un partido de la NFL en México para 2026? 

De acuerdo con información de Estadio Deportes, hay posibilidades de que se juegue más de un partido de NFL en 2026, algo similar a lo de Reino Unido, donde se ha disputado más de un encuentro en una misma temporada.

“Te puedo decir que parece que serán dos juegos. La NFL está interesada en que así sea. No hay nada en concreto todavía, pero esa es la intención y está sobre la mesa”, dijo una fuente anónima a Estadio Deportes sobre el objetivo de la NFL.

Actualmente, el Estadio Banorte, antes Azteca se encuentra en remodelación para albergar la Copa del Mundo 2026, lo que también captó la atención de la NFL para volver a México, además del importante mercado que representa el país.

¿Qué equipos de NFL visitarán México? 

Sobre las opciones de equipos para que jueguen en México, una de las más grandes es que sean los Cowboys de Dallas, una de las franquicias más populares en el país, lo que aumentaría todavía más el interés para asistir al evento.

Quieren que Dallas sea el que haga el viaje. Ya se han tenido charlas con Jerry Jones. La intención es que el regreso a México sea espectacular”, compartió una fuente cercana a NFL a Estadio Deportes.

El regreso de la NFL a territorio mexicano representará un impulso significativo para el deporte y el turismo en el país, que ha demostrado ser uno de los mercados internacionales más importantes para la liga. En sus ediciones anteriores, los juegos disputados en México registraron llenos y una gran respuesta de la afición, lo que refuerza la confianza de la organización para volver con un espectáculo de alto nivel.

Además, la posible presencia de los Cowboys convertiría el evento en una auténtica fiesta deportiva, pues la franquicia texana cuenta con una de las bases de seguidores más grandes fuera de Estados Unidos. Con el Estadio Banorte listo y un público entusiasta esperando su regreso, la NFL busca consolidar a México como una de sus sedes internacionales más importantes en el calendario 2026.

