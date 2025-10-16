Aaron Rodgers hace historia y supera a Ben Roethlisberger

A pesar de tener 41 años, acercándose a los 42, y estar lejos de su mejor nivel, Aaron Rodgers sigue escribiendo historia en la NFL. Este jueves, en el duelo estelar ante los Cincinnati Bengals, el veterano superó a Ben Roethlisberger y se convirtió en el quinto jugador con más yardas aéreas.

El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers necesitaba sólo 115 yardas para superar al histórico jugador de Pittsburgh. En el segundo cuarto, Rodgers encontró a su corredor Jaylen Warren para sumar 15 yardas y así superar a Big Ben en la lista histórica de pasadores.

Ahora tiene en la mira a su excompañero y 'mentor' Brett Farve quien está ubicado en el cuarto puesto, alrededor de 7 mil 800 yardas por arriba.

Aaron Rodgers y su juego de altibajos

Esta temporada ha ido mejor de lo esperado para Rodgers y los Acereros pues, tras los primeros cinco partidos de temporada tenían un récord de cuatro triunfo y una sóla derrota. Sin embargo, Rodgers no ha sido figura del equipo como lo llegó a ser cuando jugaba en Green Bay.

En este arranque de temporada el QB estaba ubicado 25to en la lista de mariscales con más yardas, 9no en pases de anotación,13ro con más intercepciones, y 23ro en rating de pasador, (previo al juego de la semana 7) demostrando estar lejos de su mejor nivel.

El partido ante Cincinnati fue similar a su temporada. A pesar de celebrar escalar al quinto puesto con más yardas por aire, el QB lanzó dos intercepciones que, de momento, le están constando la victoria ante los Bengals.

Récord de pases de anotación

Tras superar a Ben Roethlisberger, el mariscal de Pittsburgh festejó su segundo logro en la temporada pues, previo en la temporada superó a su compañero, el exmariscal de campo de los Green Bay Packers, Brett Favre (508), y se ubicó cuarto en pases de touchdown de por vida.

Ahora, Rodgers tiene la posibilidad de superar a Peyton Manning quien está en el tercer puesto con 539 pases de anotación. Más arriba aparecen Drew Brees con 571 y Tom Brady con 649.

Estos mismos QB están por delante de Rodgers en la marca de yardas aéreas. En el Top 3 se encuentran Tom Brady con 89 mil 214, Drew Brees con 80 mil 358 y Peyton Manning con 71 mil 940.

