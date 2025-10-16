¡De último segundo! Joe Flacco comanda triunfo de los Bengals ante los Steelers

Victoria de último minuto. Contra todos los pronósticos, los Cincinnati Bengals comandados por el recién llegado Joe Flacco rompieron la racha negativa y vencieron a los Pittsburgh Steelers en el juego de Jueves por la noche sumando dos triunfos consecutivos contra los acereros.

Con un gol de campo en los segundo finales y un Hail Mary fallido, los Cincinnati Bengals consiguieron su primera victoria desde que Joe Burrow salió lesionado. Ahora, de la mano de su nuevo QB, el equipo está ilusionado con poder ir a postemporada aún sin su QB titular estará lesionado hasta diciembre.

Ganaron de último minuto | AP

El juego fue un verdadero toma y dame. Aunque los Steelers llegaron como grandes favoritos, los Bengals dieron batalla como si Joe Burrow estuviera al mando de la ofensiva. Pittsburgh tomó una ventaja rápida de 10 puntos, pero previo al final del medio tiempo, gracias a dos entregas de balón de Aaron Rodgers Cincinnati le logró dar la vuelta con 17 puntos sin respuesta.

En la segunda parte hubo más anotaciones. Cincinnati de la mano de JaMarr Chase, quien terminó el partido con más de 160 yardas y una anotación en 16 recepciones, logró mantener la ventaja hasta los últimos minutos del cuarto cuarto, respondiendo a todas las anotaciones de su rival.

Tuvo un gran partido | AP

Rodgers logró remontar la diferencia gracias a cuatro pases de anotación. El cuarto de estos fue un largo pase de 68 yardas para su ala cerrada Pat Freiermuth con poco menos de tres minutos en el reloj para darle la vuelta al partido 31-30.

Sin embargo, el partido no terminaría ahí. Joe Flacco comandaría una ofensiva de casi 80 yardas para poner a Evan McPherson dentro de la yarda 10 para lanzar la patada ganadora con 11 segundos restando en el partido. Un pase de 28 yardas para Tee Higgins puso al equipo dentro de la yarda 10 para sellar la victoria.

Comandó la victoria | AP

¡Cómo los viejos tiempos!

A pesar de tener más de 40 años, Joe Flacco y Aaron Rodgers tuvieron un encuentro como si se estuviera llevando a cabo en el 2012 y ambos estuvieran en su mejor nivel. Los dos mariscales de campo se combinaron para siete pases de anotación y más 580 yardas.

Si nos vamos a un cara a cara, el nuevo QB de los Bengals fue quien demostró un mejor nivel al lanzar para más yardas y evitar entregar el balón. Rodgers terminó el encuentro con dos intercepciones de las cuales los Bengals capitalizaron con 10 puntos.

Demostraron su mejor nivel | AP

A pensar en la Semana 8

Con este resultado, los Steelers se mantienen en lo más alto de AFC Norte con un récord de 4-2 mientras que los Bengals rompieron un racha de cuatro derrotas consecutivas para quedar 3-4 en el segundo puesto de la división. Detrás aparecen los Ravens y los Browns, ambos con un récord de 1-4.

En la siguiente semana los Steelers tendrán un partido muy complicado y emotivo enfrentándose a los Green Bay Packers, mientras que los Bengals se medirán ante los Jets en un partido que podría ponerlos con un récord .500 de nueva cuenta.