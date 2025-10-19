Semana 7 de la NFL en el viejo continente, esta vez en el duelo de los Jaguars ante los Rams. Desde el mítico estadio de Wembley, el equipo de los Angeles se llevó una contundente e importante victoria sobre Jacksonville.

Fanáticos de los Rams en Wembley I AP

Matthew Stafford comanda la primera mitad

Desde la primera serie ofensiva del juego, el equipo de los Angeles se mostró agresivo y tomó una ventaja rápida tras un gran pase de Matthew Stafford hacia Konata Mumpfield, quien entró a la zona de anotación para poner arriba a los Carneros apenas en el arranque del partido.

Pese a llegar con una buena racha, Trevor Lawrencen, no encontró puntería en sus primeras tres erie ofensivas, además de toparse con la defensa comandada por Byron Young y Nate Landman, que evitaron al equipo de Jacksonville acercarse en la primera parte del juego.

Llegada de los Jaguares de Jacksonville I AP

Los Rams no dejaron pasar la oportunidad y en su segunda serie ofensiva conectaron su segundo Touchdown, gracias a una extraordinaria recepción de Davante Adams y así ponerse dos anotaciones arriba, apenas a la mitad del Primer Cuarto.

Con dos anotaciones abajo y dos series ofensivas fallidas, el equipo de los Jaguares intentó acercarse con una patada de tres puntos, sin embargo, el aire jugaría en contra de Cam Little y este fallaría para acercar a los suyos.

El arranque del Segundo Cuarto sentenciar las acciones, pues apenas en la segunda serie ofensiva de los Rams, encontraron nuevamente las diagonales gracias a Brennan Presley quién puso el tablero 21-0 y de este modo cerrar un primer tiempo redondo para el equipo de los Ángeles.

Victoria de los Rams I AP

Dominio final

Jacksonville vería una pequeña esperanza en el último capítulo del partido, gracias a un gran pase de Trevor Lawrencen a Travis Hunter. De este modo, el último ganador del trofeo Heisman haría su primer Touchdown de la temporada y acortaría la distancia en el juego poniendo el tablero 28-7.

Pese a la anotación de Hunter, el equipo de los Rams una vez más volvió a tomar el ovoide a la ofensiva y con un pase preciso a la zona de Davante Adamas, el receptor no fallaría y subiría al marcador la última anotación del juego, cerrando una gran noche para el equipo de Sean McVay que se llevó el triunfo 35-7.

Semana 7 de la NFL I AP