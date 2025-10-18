Washington Commanders vs Dallas Cowboys: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 7 de la NFL?

La Semana 7 de la NFL trae un enfrentamiento divisional crucial: los Dallas Cowboys reciben a los Washington Commanders. Ambos equipos llegan con la imperiosa necesidad de ganar para impulsar sus aspiraciones de postemporada. Los Cowboys, tras una temporada de altibajos e incertidumbre por la salida de Micah Parsons, y tras una sorpresiva derrota ante Panthers, necesitan la victoria para ascender al segundo puesto de la NFC Este.

Los Washington Commanders mantienen un récord de 3-3, luchando a pesar de las lesiones. Aunque Jayden Daniels regresó a la ofensiva, el equipo enfrenta serias limitaciones de personal. No contarán con Terry McLaurin, y la participación de Deebo Samuel es una gran duda, mermando significativamente su poder ofensivo.

Este partido es un termómetro para las aspiraciones de ambos. Para Dallas, es la oportunidad de encontrar consistencia y silenciar las críticas. El triunfo es vital para consolidar su posición en la división.

Para Washington, es una prueba de fuego para su resiliencia. Un triunfo sería una declaración de que pueden competir incluso con bajas importantes. Este duelo directo definirá el pulso de la NFC Este.

