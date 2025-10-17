Los Angeles Rams descartaron a Puka Nacua para el viaje Londres tras lesión en el tobillo

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, no jugará contra los Jacksonville Jaguars en Londres debido a una lesión en el tobillo.
Los Rams descartaron a Nacua y al tackle derecho Rob Havenstein el viernes. Havenstein (tobillo) se perderá sus terceros partidos consecutivos.
Nacua resultó herido al caer torpemente en la zona de anotación durante la victoria 17-3 sobre los Baltimore Ravens el domingo. Finalmente, se perdió el final del partido tras regresar brevemente.
Nacua no hizo ejercicio cuando los Rams practicaron el miércoles, jueves y viernes en Camden Yards en Baltimore. Los Rams (4-2) pasaron la semana allí y tenían previsto aterrizar en Londres el sábado, un día antes de jugar contra los Jaguars (4-2).
Nacua ocupa el segundo lugar en la liga con 54 recepciones, y sus 616 yardas recibidas son terceros detrás de Jaxon Smith-Njigba de Seattle y Ja'Marr Chase de Cincinnati. Nacua también tiene dos touchdowns en recepción y un TD terrestre con 52 yardas en el suelo.
El corredor suplente Blake Corum (tobillo), el receptor Tutu Atwell (tendón de la corva) y el apoyador Omar Speights (tobillo) están listos para jugar después de lidiar con lesiones durante la semana.
