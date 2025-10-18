Brock Purdy se perderá su tercer partido consecutivo con los 49ers

El mariscal de campo Brock Purdy fue descartado oficialmente para su tercer juego consecutivo con los 49ers de San Francisco por una lesión en el dedo del pie y Mac Jones será titular contra los Falcons de Atlanta.

George Kittle regresará a la actividad con 49ers

El entrenador Kyle Shanahan también dijo que el ala cerrada George Kittle regresará después de perderse los últimos cinco juegos por una lesión en el tendón de la corva y que el receptor Ricky Pearsall se perderá su tercer juego consecutivo por una lesión de rodilla.

Purdy se lesionó inicialmente el dedo del pie en el primer partido de la temporada contra Seattle, pero regresó tras perderse dos partidos. Tuvo dificultades en la derrota contra Jacksonville en la semana 4 y aún tenía dolor en el dedo. Ahora estará de baja por quinta vez en seis partidos.

¿Cómo va la recuperación de Brock Purdy?

Purdy pudo practicar esta semana de forma limitada y está más cerca de hacer su regreso. "Pudo salir y lanzar más", dijo Shanahan. "Creo que definitivamente dio un paso adelante respecto a la semana pasada. Así que vamos por buen camino".

Jones tiene un récord de 3-1 como titular con San Francisco y lidera la NFL con 313 yardas por pase por partido esta temporada. Sus 1,252 yardas por pase son la mayor cantidad en la historia de un mariscal de campo de San Francisco en sus primeros cuatro partidos como titular con el equipo y la octava mayor cantidad en la historia de la NFL para un jugador en sus primeros cuatro partidos como titular con un equipo.

Adrián Martínez, quien no ha participado en ningún partido de la NFL, volverá a ser el suplente de Jones, ya que Purdy se perderá su séptimo partido debido a lesiones en los últimos 14 partidos de San Francisco desde la temporada pasada.

Jones se beneficiará de lanzar por primera vez a Kittle, quien se lesionó en la primera mitad del primer partido de la temporada contra Seattle. Los Niners esperan que el regreso de Kittle impulse el juego terrestre con su bloqueo, además de darle a Jones otra opción como receptor.

"George es increíble", dijo Jones. "Obviamente, no he jugado mucho con él, pero en cierto modo nosotros también, simplemente viéndolo, siendo aficionado desde lejos. Tiene una energía increíble en la reunión y es simplemente George".

Los 49ers aún necesitan activar a Kittle de la reserva de lesionados el sábado, pero tienen un lugar abierto en el roster después de colocar al receptor Márquez Valdes-Scantling en la reserva de lesionados el viernes por una lesión en la pantorrilla.

El liniero defensivo Kevin Givens (pectoral) también podría regresar de la lista de lesionados y debutar en la temporada esta semana. San Francisco puede crear otro puesto en la plantilla colocando al linebacker Fred Warner en la lista de reservas lesionados tras sufrir una lesión de tobillo la semana pasada.

El receptor Ricky Pearsall se perderá su tercer juego consecutivo por una lesión de rodilla y el liniero defensivo Yetur Gross-Matos estará fuera por segunda semana consecutiva por una lesión en el tendón de la corva. Los esquineros Renardo Green (cuello) y Upton Stout (tobillo) figuran como cuestionables.

