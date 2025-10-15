NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver la Semana 7?

La Semana 7 de la NFL inicia este jueves y es momento de que los equipos definan si son verdaderos contendientes o simples aspirantes en la lucha por los playoffs. Con un calendario lleno de duelos divisionales, juegos internacionales y un Monday Night Football con doble cartelera, los aficionados tendrán un fin de semana lleno de acción.

La actividad comienza el jueves 16 de octubre, cuando los Pittsburgh Steelers (5-1) busquen mantener su buena racha enfrentando a sus rivales divisionales, los Cincinnati Bengals. El equipo de Pittsburgh quiere afianzarse en la cima de la Conferencia Americana, mientras que los Bengals, liderados por Joe Flacco, intentarán romper su racha negativa y recuperar terreno en la AFC Norte.

NFL en Londres

El domingo 19 de octubre arranca temprano con un nuevo juego internacional en Londres, donde los Jacksonville Jaguars recibirán a los Los Angeles Rams. El partido iniciará a las 7:30 horas del centro de México, continuando con la tradición de la NFL de llevar su espectáculo a Europa. Los Jaguars, habituales anfitriones en el Reino Unido, buscarán aprovechar la localía para sumar una victoria ante unos Rams que pelean por el sembrado 1 en la NFC.

Duelos de media jornada

Tras el encuentro en Londres, la acción continuará con ocho partidos simultáneos al mediodía, siendo el más atractivo el Minnesota Vikings vs Philadelphia Eagles. Ambas franquicias han tenido un inicio irregular comparado con el año pasado, pero este enfrentamiento podría marcar un punto de inflexión para sus aspiraciones rumbo a la postemporada.

Otros duelos destacados de esta franja incluyen, New Orleans Saints vs Chicago Bears, Miami Dolphins vs Cleveland Browns, Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs, Carolina Panthers vs New York Jets y New England Patriots vs Tennessee Titans. Cada uno de estos enfrentamientos podría alterar el panorama de sus respectivas divisiones.

Tarde de domingo

A media tarde, la jornada continúa con cuatro encuentros que prometen intensidad. Los New York Giants, revitalizados tras su triunfo ante Filadelfia, se medirán a los Denver Broncos, otro equipo que ha dado sorpresas esta temporada.

Los Indianapolis Colts buscarán prolongar su momento positivo al enfrentar a los Los Angeles Chargers, mientras que los Green Bay Packers visitarán a los Arizona Cardinals, en el cual el equipo de Wisconsin llega como amplio favorito.

Sin embargo, el partido más atractivo del horario será el Washington Commanders vs Dallas Cowboys, una de las rivalidades históricas más intensas de la NFL. Ambas escuadras necesitan dejar atrás las derrotas en la Semana 6 y llevarse la victoria para acercarse al liderato de la NFC Este, lo que convierte este juego en una verdadera batalla divisional.

Juegos de Prime Time

El Sunday Night Football ofrecerá un enfrentamiento de alto voltaje entre los Atlanta Falcons y los San Francisco 49ers. Ambos equipos cuentan con ofensivas explosivas y mariscales que a pesar de las críticas han demostrado grandes momentos, por lo que se espera un partido con muchos puntos y grandes jugadas.

La Semana 7 cerrará con un lunes 20 de octubre de dos partidos en horario estelar. El primer encuentro enfrentará a los Tampa Bay Buccaneers y los Detroit Lions, considerado el mejor partido de la semana. Ambos equipos llegan como firmes candidatos al Super Bowl, con ofensivas potentes y defensas agresivas que prometen un choque de alto nivel.

Más tarde, la jornada culminará con el Houston Texans vs Seattle Seahawks, donde las jóvenes estrellas de ambas franquicias buscarán dejar su huella en el cierre de una de las semanas más emocionantes de la temporada.

