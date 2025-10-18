NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers?

El Sunday Night Football de esta semana tendrá a dos de los mejores equipos en toda la Conferencia Nacional, aunque uno con más confianza que otro. El Levi 's Stadium será el testigo del enfrentamiento entre los San Francisco 49ers (4-2) y los Atlanta Falcons (3-2), dos equipos que apuntan a estar entre los más altos dentro de la NFL este año.

San Franciso 49ers | AP

El equipo de la bahía perdió de forma casi contundente ante los Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield, sin embargo, lo más preocupante fue la lesión de Fred Warner en aquel juego. El mejor linebacker de los Niners estará fuera el resto de la temporada, junto con el otro ancla de la defensiva de Robert Saleh, Nick Bosa.

Por su parte, los Halcones de Atlanta se llevaron su victoria después del bye week ante unos Buffalo Bills casi sin defensa. Bijan Robinson tuvo una noche de lunes impresionante por tierra, con 170 yardas totales; además de 68 yardas por recepción. Los números en las estadísticas para Atlanta son de escándalo, gracias al gran trabajo de Raheem Morris.

Drake London | AP

¿Cómo llegan ambos equipos en cuestión estadísticas?

Los 49ers consiguieron números bastante buenos en la ofensiva, teniendo en cuenta sus innumerables bajas en dicho departamento. Mac Jones, que fue titular en cuatro de los seis juegos anteriores, es actualmente el mariscal de campo con mayor número de yardas por partido, con un total de 313.0.

San Franciso 49ers | AP

La defensiva mostró ser mejor que el año anterior, pero la ausencia de Warner y Bosa costará caro tanto para Saleh como para Kyle Shanahan. Sin embargo, San Francisco es junto a los New York Jets los únicos dos equipos sin lograr una intercepción la NFL.

Por su parte, los Atlanta Falcons son los líderes en yardas permitidas y los segundos en yardas totales a la ofensiva, por detrás de los Dallas Cowboys. Y, pese a no tener un rating como pasador demasiado alto, Michel Penix Jr. ha ido de menos a más en la campaña, con grandes actuaciones a la hora del clutch.

Atlanta Falcons | AP

¿Cuándo y dónde ver Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers?

Fecha: Domingo 19 de octubre

Horario: 18:20 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Levi' s Stadium, Santa Clara, California, EE. UU.

Transmisión: ESPN y DAZN

