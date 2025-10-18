¡Otro golpe! Fox Sports perderá derechos de transmisión de la NFL a mitad de temporada

La racha de pérdidas de derechos de transmisión para Fox Sports México (Grupo Lauman) parece no tener fin. Fuentes cercanas a la negociación indican que el canal deportivo está a punto de sufrir otro duro golpe con la inminente pérdida de los derechos de transmisión de la NFL en el país.

Fox Sports perderá la NFL | MEXSPORT

Según información difundida por el periodista Iván Pirrón en As, el contrato que otorga a Fox Sports los derechos para transmitir la NFL en México vence el próximo 31 de octubre, y al día de hoy, no existirían intenciones de renovar el acuerdo.

De concretarse esta salida, la cadena deportiva se quedaría sin una de sus últimas "cartas fuertes" en su programación, sumándose a una ya larga lista de eventos de primer nivel perdidos en los últimos meses, entre los que destacan la Liga MX, Liga MX Femenil, Concachampions y la Fórmula 1.

¿Quién tomará los derechos que deja Fox Sports?

La noticia abre un importante signo de interrogación en el panorama de la televisión deportiva mexicana. Fox Sports transmitía un paquete atractivo de la NFL, incluyendo el Thursday Night Football (TNF) y otros cuatro juegos dominicales.

Derechos den NFL en México 'en el aire' | AP

Con la posible salida de Fox Sports, las únicas televisoras con derechos vigentes en México serían:

ESPN: Que mantiene las transmisiones del Sunday Night Football (SNF) y el Monday Night Football (MNF).

Que mantiene las transmisiones del Sunday Night Football (SNF) y el Monday Night Football (MNF). Televisa: Que también cuenta con un paquete de partidos.

Se especula que el nuevo canal FOX, que ha adquirido gran parte del talento y derechos perdidos por Fox Sports México, no podría adquirir los derechos de la NFL sino hasta el año 2027 debido a una cláusula contractual, lo que añade más incertidumbre al destino inmediato de las transmisiones.

En este panorama, la opción de la plataforma de streaming NFL Game Pass a través de DAZN toma mayor relevancia para los aficionados que deseen ver la totalidad de los partidos.

Fox sigue perdiendo derechos de transmisión | IMAGO7

Fox Sports y sus problemas con la NFL

Cabe recordar que la relación entre Fox Sports México y la NFL ya había mostrado fisuras. Durante la temporada pasada, el canal enfrentó problemas con los derechos de transmisión que resultaron en que no pudieran televisar ningún partido durante tres semanas, un precedente que pudo haber afectado la actual negociación.

De confirmarse la no renovación, Fox Sports México se quedaría prácticamente sin eventos deportivos de élite, marcando una etapa crítica para el canal propiedad de Grupo Lauman. El próximo 31 de octubre será la fecha clave para el futuro de la NFL en la televisión abierta y de paga mexicana.

NFL | AP

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C