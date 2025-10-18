Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs: ¿Dónde y cuándo ver la Semana 7 de la NFL?

La Semana 7 de la NFL trae consigo uno de los enfrentamientos con más historia: Las Vegas Raiders visitan a los Kansas City Chiefs en un duelo de la AFC Oeste cargado de rivalidad. Este partido en Arrowhead enfrenta dos realidades muy distintas, pero bajo la promesa de la imprevisibilidad que siempre acompaña a este clásico divisional.

Los Raiders (2-4) llegan a Kansas City como la "víctima" previsible y el peor equipo de la división. A pesar de los muchos cambios realizados en la organización, los resultados se mantienen en la misma tónica. Sin embargo, existe una pequeña chispa de esperanza: Las Vegas es uno de los pocos equipos que ha logrado salir con una victoria de Arrowhead recientemente, un recuerdo que alimenta su motivación para este domingo.

Raiders (2-4) viene de vencer a Titans en casa | AP

Por otro lado, los Kansas City Chiefs (3-3) parecen haber dejado atrás un inicio de temporada titubeante. Tras dos derrotas tempranas, el equipo ha encontrado su ritmo y viene de una convincente victoria (30-17) sobre Detroit. Liderados por Patrick Mahomes, buscan este triunfo divisional para recuperar la cima de la AFC Oeste y reafirmar que siguen siendo la potencia indiscutible de la Conferencia Americana.

El factor clave será el choque de filosofías. Los Raiders necesitan que su defensiva, comandada por la intensidad de Maxx Crosby, logre incomodar y contener a la ofensiva de alto calibre de los Chiefs, que ha comenzado a carburar. Para Las Vegas, un triunfo aquí sería un punto de inflexión vital en su temporada.

Chiefs busca récord ganador por primera vez en la temporada | AP

Este enfrentamiento no es solo por el récord; es por el orgullo divisional. Los Chiefs buscan extender su reciente dominio en la serie histórica, mientras que los Raiders sueñan con el golpe de autoridad que desmorone a su máximo rival.

Arrowhead | Chiefs

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

¿Dónde ver Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs?