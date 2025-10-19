Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 7

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante partido

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 7
Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 7 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
19 de Octubre de 2025

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:

¡TODO LISTO EN KANSAS CITY!

Rashee Rice regresa luego de seis juegos de suspensión y está listo para el comienzo de Raiders vs Chiefs.

¡ARRANCA EL JUEGO!

1Q 15:00 - RAIDERS 0-0 CHIEFS | ¡Arranca el duelo divisional de la AFC Oeste! Las Vegas tiene la primera ofensiva del juego.

1Q 05:57 - RAIDERS 0-7 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Rashee Rice regresa de la suspensión a lo grande y anota el primer TD del juego.

2Q 08:53 - RAIDERS 0-14 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Mahomes lanza su segundo TD de la tarde, conecta con Marquis Brown para aumentar la ventaja.

2Q 00:10 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Mahomes vuelve a conectar con Rice y esto ya es paliza en Arrowhead.

2Q 00:00 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡MEDIO TIEMPO! Kansas City aplasta a Las Vegas en un disparejo duelo divisional.

3Q 15:00 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Kansas City vuelve a la ofensiva.

3Q 12:00 - RAIDERS 0-28 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! No detienen a la ofensiva de Kansas City y Pacheco anota por tierra.

3Q 02:36 - RAIDERS 0-31 CHIEFS | ¡GOL DE CAMPO! Y después de cuatro series ofensivas con TD, Kansas City consigue solamente tres puntos.

4Q 00:00- RAIDERS 0-31 CHIEFS | ¡FIN DEL JUEGO! Kansas City blanquea a Las Vegas Raiders 

TE PUEDE INTERESAR

Puca Nacua se pierde el juego en Londres por una lesión en el tobillo

Rams | 17/10/2025

Los Angeles Rams descartaron a Puka Nacua para el viaje Londres tras lesión en el tobillo
Brock Purdy se perderá su tercer partido consecutivo con los 49ers

49ers | 18/10/2025

Brock Purdy se perderá su tercer partido consecutivo con los 49ers
Isaac Alarcón regresa al equipo de prácticas de los 49ers tras suspensión

49ers | 14/10/2025

Isaac Alarcón regresa al equipo de prácticas de los 49ers tras suspensión
Te recomendamos
NFL regresará a México y buscan más de un partido en 2026
NFL

LO ÚLTIMO

 