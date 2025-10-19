Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL Semana 7

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES DEL JUEGO:
¡TODO LISTO EN KANSAS CITY!
Rashee Rice regresa luego de seis juegos de suspensión y está listo para el comienzo de Raiders vs Chiefs.
¡ARRANCA EL JUEGO!
1Q 15:00 - RAIDERS 0-0 CHIEFS | ¡Arranca el duelo divisional de la AFC Oeste! Las Vegas tiene la primera ofensiva del juego.
1Q 05:57 - RAIDERS 0-7 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Rashee Rice regresa de la suspensión a lo grande y anota el primer TD del juego.
2Q 08:53 - RAIDERS 0-14 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Mahomes lanza su segundo TD de la tarde, conecta con Marquis Brown para aumentar la ventaja.
2Q 00:10 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! Mahomes vuelve a conectar con Rice y esto ya es paliza en Arrowhead.
2Q 00:00 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡MEDIO TIEMPO! Kansas City aplasta a Las Vegas en un disparejo duelo divisional.
3Q 15:00 - RAIDERS 0-21 CHIEFS | ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! Kansas City vuelve a la ofensiva.
3Q 12:00 - RAIDERS 0-28 CHIEFS | ¡TOUCHDOWN! No detienen a la ofensiva de Kansas City y Pacheco anota por tierra.
3Q 02:36 - RAIDERS 0-31 CHIEFS | ¡GOL DE CAMPO! Y después de cuatro series ofensivas con TD, Kansas City consigue solamente tres puntos.
4Q 00:00- RAIDERS 0-31 CHIEFS | ¡FIN DEL JUEGO! Kansas City blanquea a Las Vegas Raiders