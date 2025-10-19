Packers de Green Bay sufren contratiempos en vuelo por falla de avión

Los Packers sufrieron un pequeño retraso en su traslado de Green Bay a Arizona debido a fallas del avión en el que viajarían, la salida tuvo que retrasarse por más de cinco horas para llegar a Phoenix y medirse a los Arizona Cardinals.

Cabe mencionar, que el conjunto verde utilizan dos aviones chárter, y fue uno de ellos que presentó fallas en el que se transportarían a los jugadores y entrenadores; finalmente tuvieron que tomar un nuevo avión para despegar.

Green Bay l AP

De acuerdo a versiones la nueva nave tuvo que llegar de Detroit para hacer el viaje. Mientras tanto, el avión con fallas probablemente fue descubierto que no estaba en condiciones demasiado tarde, motivo por el que no subieron en el primero.

Tras la demora jugadores y entrenadores tuvieron un retraso de cinco horas y 14 minutos más tarde algo que alteró la logística de todo el equipo para enfrentar un duelo importante dentro de la Semana 7 donde Green Bay tiene marca de 3-1-1.

NFL l AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Packers llegan con récord de 3 victorias, 1 derrota y 1 empate. Los Cardinals están en 2 victorias y 4 derrotas, con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Para este duelo Green Bay llega con una marca histórica favorable sobre su rival.

En temporada regular han ganado 46 de sus 74 enfrentamientos, con 24 derrotas y 4 empates. Cane mencionar que, en Arizona los Packers han venido con éxito de donde han ganado 9 de los últimos 12 partidos en tierras que no son desconocidas.

Los Cardinals tienen un registro pobre, pero en sus últimas derrotas han sido por márgenes muy ajustados, cuatro derrotas consecutivas que suman sólo nueve puntos en contra en total. Esto provocaría el hambre de quedarse con el triunfo.

Afición de Packers l AP

Puntos importantes

Arizona ha tenido altibajos en ofensiva, y la salud de sus corredores también está bajo observación pero si llegan a desestabilizar al rival puede acoger un triunfo. Por su parte, la visita relativamente sólida, su defensa está calificada entre las mejores.

En términos generales los Packers llegan como favoritos pero Arizona puede tener los medios necesarios para provocar un dolor de cabeza a su rival además de que llegan prácticamente apresurados a este cotejo.

Cardinals l AP

