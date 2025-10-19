¿Gambusino? CM Punk visita el Levi 's Stadium y lanza mensaje a George Kittle

El Sunday Night Football no es solo un gran evento para los protagonistas del futbol americano, sino también para las estrellas que se dan cita en el gran evento. Ahora, una de las grandes sorpresas en el duelo entre los Atlanta Falcons y los San Francisco 49ers fue CM Punk, luchador de la WWE.

CM Punk | @cmpunk

Después del viaje de la WWE a Australia, Phillip Jack Brooks se dio el tiempo de visitar el Levi ‘s Stadium, casa del equipo de la bahía. En un video que compartió San Francisco en sus redes sociales, CM Punk saludó a las fanáticos y le dejó un mensaje -o advertencia- al ala cerrada del equipo gambusino, George Kittle.

"Que onda Niners, aquí CM Punk. Estoy sobre el campo del Levi ‘s Stadium y estoy aquí por el Sunday Night Football. Pero también estoy aquí por George Kittle. Te veo en el ring, George", comentó con efusividad el excampeón mundial de WWE.

CM Punk in the 🏠 pic.twitter.com/i7nYr9Zxfx — San Francisco 49ers (@49ers) October 20, 2025

¿Pelea a la vista?

No es un secreto que George Kittle es un fan empedernido de la lucha libre, pues tiene a Penta como uno de sus más grandes ídolos. El tight end de los San Francisco 49ers festeja como el nacido en Ecatepec cada que hace un primer down en la NFL, además de tener como mantra de vida el 'Zero Miedo'.

Varios aficionados comentaron la publicación del equipo de la bahía, con un mensaje para el próximo WrestleMania. El jugador de la NFL comentó en una entrevista reciente se deseo de pertenecer a la WWE después de su retiro en una de las mejores ligas deportivas del mundo.

George Kittle | AP

"No he soñado sobre ello, pero estoy consciente de que hay oportunidades y puertas que se pueden abrir. Estoy emocionado por ello (...) Me encantaría participar en la WWE, creo que hay varias oportunidades en ese mundo y nada me gustaría más que formar parte de él", comentó en una entrevista a Bussin' With The Boys.

Regreso a los emparrillados

George Kittle comenzó de manera eléctrica la Temporada 2025 de la NFL, sin embargo, una lesión en la Semana 1 lo obligó a estar ausente por lo menos cinco semanas. Ahora, el ala cerrada de los San Francisco 49ers volvió a los emparrillados en el duelo ante Atlanta Falcons, aunque sin alguna acción destacada.

George Kittle | AP