Atlanta Falcons vs San Francisco 49ers EN VIVO NFL Semana 7

¡Bienvenidos, amigos de Récord!

1Q | Falcons 0-0 49ers: Penix encuentra Robinson y Atlanta cruza mediocampo con ganas de poner los primeros puntos en el marcador.

1Q | Falcons 0-0 49ers: Un castigo de sujetando le impide avanzar a Atlanta tras una gran jugada explosiva Penix.

1Q | Falcons 0-0 49ers: San Francisco despeja y el ovoide regresa a Atlanta. Duelo al momento de defensivas en Santa Clara.

1Q | Falcons 0-0 49ers: San Francisco cruza medio campo y los Gambusinos lucen con una energía diferente.

1Q | Falcons 0-0 49ers: La defensa de San Francisco logra frenar a Atlanta y obligan a despejar en los Halcones en su primera serie ofensiva.

1Q | Falcons vs 49ers: El equipo de Atlanta tiene la primera serie ofensiva en una tarde majestuosa en Santa Clara, California.

18:00 | El Sunday Night Football es el regreso a los juegos para George Kittle, quien no estuvo con los Niners desde la Semana 1, por su parte, los Atlanta Falcons quieren hacer lo mismo que hicieron ante los Buffalo Bills el lunes pasado.

El Levi's Stadium será la sede de un emocionante duelo entre los Atlanta Falcons (3-2) y los San Francisco 49ers (4-2) en la Semana 7.

Este enfrentamiento de la NFC se presenta con narrativas opuestas: unos Falcons que llegan con un impulso impresionante, cimentado en un dominante juego terrestre, y unos 49ers que, a pesar de liderar la NFC Oeste, lidian con una preocupante oleada de lesiones.

Los 49ers mantienen el liderato de la NFC Oeste con una marca de 4-2, pero su situación interna es delicada. Las ausencias de jugadores clave, tanto en la ofensiva como en la defensa, han mermado su rendimiento en las últimas semanas; Brock Purdy estará fuera por tercera semana al hilo debido a una lesión.

Los Falcons, segundos en la NFC Sur con un registro de 3-2, llegan con una inercia positiva, sumando dos victorias consecutivas, incluyendo un importante triunfo ante los Bills.

El éxito de Atlanta se ha gestado en un juego de carrera devastador, con el corredor Bijan Robinson registrando cifras de locos y siendo el líder en yardas desde la línea de golpeo de toda la liga.