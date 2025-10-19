Drew McIntyre arremete contra la IA luego del ataque de Cody Rhodes en SmackDown

Dentro de la edición más reciente de Friday Night SmackDown, Drew McIntyre fue atacado por el campeón mundial de WWE Cody Rhodes, por lo que el 'Psicópata Escocés', fiel a su estilo, ha expresado en redes sociales su sentir con respecto a dicha situación, atacando directamente a la inteligencia artificial.

Las palabras de McIntyre toman mayor relevancia después de que recientemente han comenzado a circular rumores que indican que WWE estaría usando IA para crear sus bookeos e historias próximas semana con semana.

Cody Rhodes causó su propia descalificación | X: @DMcIntyreWWE

ChatGPT, empleado de Cody Rhodes

Como era de esperarse, después del segmento final de la edición más reciente de SmackDown, Drew McIntyre volvió a 'atacar' en redes, esta vez asegurando que una inteligencia artificial fue quien tuvo la idea de que Cody Rhodes terminara la lucha ante el escocés con un ataque que causara la descalificación.

"¡¿De qué demonios estás hablando, ChatGPT?! Sé que estás en la nómina de Cody, pero intenta ser menos obvio la próxima vez. Aceptó la descalificación como el cobarde (y fraude) que es", fueron las palabras redactadas en el tuit de Drew, el cual también podría tomarse a manera de sarcasmo, ya que por el momento no está confirmado que sea la inteligencia artificial la que haga las historias de WWE, por lo que el comentario pudo haber sido referido a Triple H, actual jefe creativo.

Declaraciones de Drew | Captura de X

Dentro del mismo programa de los viernes por la noche, se había planeado al principio del mismo que el enfrentamiento en el evento central sería Drew McIntyre vs Jacob Fatu por una oportunidad al campeonato de Rhodes; sin embargo, 'El Lobo Samoano' fue atacado de manera misteriosa y, por ende, McIntyre terminó enfrentando a Cody en una lucha no titular, misma de la que fue descalificado el actual campeón después de atacar con su cinturón al escocés.

Momentos de McIntyre en redes

Ya es habitual que Drew McIntyre sea uno de los luchadores con más actividad en redes sociales, básicamente desde su regreso a rudo, cuando comenzó su rivalidad con CM Punk, ya que después del Royal Rumble de 2024, el Chicago Made terminó lesionado, por lo que el luchador escocés publicó una imagen burlesca de acuerdo a la situación en donde él mismo había terminado con los sueños de Punk.

Burla de McIntyre a CM Punk | Captura de X

Otro de los momentos más recordados en internet con Drew fue el par de veces cuando en medio de un combate tomó su celular para publicar que estaba "aburrido en el trabajo", con una de estas publicaciones en una lucha sin descalificación en contra de Damian Priest.

También de manera reciente, cerca de SummerSlam 2025, hizo una referencia al momento que mostró una infidelidad en un concierto de Coldplay con una imagen que recreó la situación cambiando a los participantes con Randy Orton y Jellyroll, quien iba a ser su compañero de equipo.

"Aún aburrido en el trabajo" | Captura de X