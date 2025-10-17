¡No hay marcha atrás! John Cena confirma fecha de retiro en la WWE

John Cena confirmó oficialmente su retiro de los cuadriláteros, el legendario luchador de la WWE pondrá fin a 26 largos años, así lo ha sentenciado a través de su cuenta oficial de X resaltando que el próximo 13 de diciembre se despedirá definitivamente.

John Cena se despide l WWE

“A pesar de culturizar especulación o rumor, el 6 de julio de 2024 anuncié mi retiro de la WWE. Estoy lejos de ser perfecto, pero me esfuerzo por ser una persona cuya palabra vale. El 13/12/25 será mi último combate, mencionó en primera instancia.

Finalmente, expuso su agradecimiento por toda la carrera que ha realizado: “Estoy sumamente agradecido por cada momento que la WWE me ha brindado. Estoy emocionado por el 13/12 y espero verlos a todos por última vez”.

John Cena se despide oficialmente l CAPTURA

WWE en acción con boletos

Por su parte la WWE ya ha puesto a la venta los boletos para el evento en el que se despedirá John Cena en la fecha indicada con el Saturday Night's Main Event con el performance de ‘John Cena’s final march’ ha realizarse en Washington, DC.

¿Cómo fue la carrera de John Cena?

El nombre de John Cena perdurará como una de las máximas leyendas de la lucha libre. Su trayectoria en WWE, marcada por 17 campeonatos mundiales reconocidos, está llena de momentos icónicos, peleas épicas y victorias que han definido una era. A continuación, los hitos más destacados de sus reinados más memorables.

WWE l JohnCena

Su primer campeonato lo ganó en WrestleMania 21 ante JBL adjudicándose el Campeonato de la WWE para convertirse en el rostro central de la empresa e iniciar su legado con rivalidades con Edge, Batista, Randy Orton, Triple H, etc.

Entre 2011 y 2014 el creador de ‘You can’t see me’ mantuvo una serie de reinados con defensas importantes saliendo victorioso ante The Miz, Rey Mysterio, Alberto del Rey, etc. En WrestleMania 29 derrotó a The Rock en una de las luchas más memorables.

John Cena volvió, en modo rudo a WrestleMania 41, en uno de sus últimos grandes combates, para vence a Cody Rhodes y convertirse en 17 veces campeón mundial, superando el récord que compartía con Ric Flair.

The Rock y John Cena l JohnCena