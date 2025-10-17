Alberto del Río presume su lucha ante John Cena con sus compañeros de La Granja VIP: "Es arte"

Uno de los participantes más vistos dentro de La Granja VIP ha sido Alberto El Patrón, esto debido a las anécdotas que ha contado con respecto a su paso por WWE. Recientemente, una de las pláticas con sus compañeros del reality ha sido con respecto a una de sus luchas con John Cena, en la cual el público se emocionó, tal y como los describe el luchador mexicano.

Aunque no habían muchos compañeros de Alberto escuchando, los que estuvieron presentes escucharon con atención el relato del Patrón acerca de aquel combate, cuando vivía uno de los mejores momentos de su carrera.

Careo de Cena y del Río | wwe.com

El 'arte' de WWE

La anécdota de Alberto del Río es acerca del final de un combate en contra de John Cena, y aunque no especifica cual, sí da detalles de cómo terminó la lucha, comunicándose en todo momento con The Marine para tener al público con la expectativa total.

"No sé qué pasó como a los tres cuartos de la lucha; me fui a pelear con la gente. Le dije que me diera 'Dropkick out of the sky', él me dijo 'Are you sure?' Me subo a la tercera y cuando brinco en el aire con el golpe de hacha, él me toma en el aire, los dos caemos y la gente se encendió. Ya en el piso me dice 'no te levantes', nos quedamos como noqueados y el referee empieza a contar como boxeo; nos pusimos de rodillas y nos comenzamos a pegar el uno al otro...", fue parte del relato de su anécdota.

Dentro de la conversación, El Patrón aseguró que la manera de hacer las cosas en la lucha libre en Estados Unidos en comparación con lo que pasa en México es muy diferente, llamándole "arte" a la realización de las luchas dentro de WWE.

¿Cuál es la diferencia salarial?

Uno de los temas que Alberto del Río ha tocado en los días que lleva dentro de La Granja VIP es acerca de la diferencia entre salarios con respecto a la lucha de ambos países, argumentando que es mucho mejor en WWE, que se pueden llegar a ganar incluso millones de manera anual, mientras que en México debes luchar forzosamente para poder generar ingresos.

Momento de las dropcicks de Cena a Alberto | wwe.com

“Allá en WWE se te paga, tienes un salario y es lo que vas a ganar anualmente, el mínimo es de 350 mil dólares, hasta cuatro, cinco o 10 millones y luches o no luches lo vas a ganar. Acá, no luchas, no hay lana. Vivo muy bien, soy el que mejor gana y no es lo mismo que antes pero soy feliz”, mencionó.

Aunque no se sabe cuándo El Patrón saldrá del reality, tampoco se sabe si regresará a la lucha libre, pues su última empresa fue AAA, la cual actualmente tiene una alianza con WWE, de donde el potosino no salió de la mejor manera, pues tuvo algunos problemas con el actual jefe creativo, Triple H.

Cena vs del Río en Survivor Series | wwe.com