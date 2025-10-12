¡Gracias, hasta siempre! Los Dudley Boyz se han retirado de la lucha entregando las botas a los Hardys

Terminó la gran carrera de los Dudley Boyz, fue en el evento Bound of Glory tras terminar su lucha en contra de los Hardy Boyz, quienes al obtener la victoria lograron retener sus campeonatos en parejas tanto de NXT y TNA dentro de una lucha de mesas, la cual también tuvo objetos extra para hacer un enfrentamiento aún más extremo. Al término del combate, ambos equipos se fundieron en un abrazo, el cual terminó con un momento completamente histórico.

En un pase de estafeta, Bubba Ray y D-Von entregaron sus botas como parte del retiro, dejando a los Hardys como el equipo extremo que comandará a las dos marcas que representan como los campeones en parejas.

Los Hardy retuvieron sus campeonatos en parejas | X: @ThisIsTNA

¡Hasta siempre, Dudleyz!

La lucha que protagonizaron ambos equipos en el evento Bound of Glory de TNA había sido anunciada desde hace ya varias semanas, pues después de ganar los campeonatos en parejas de TNA, los ahora retirados lanzaron el reto para el evento que recién terminó, en el cual también pusieron en juego los campeonatos en parejas de NXT, mismos que ganaron esta misma semana.

Jeff y Matt Hardy se convirtieron en dobles campeones tras vencer a Darkstate en NXT Showdown, dando paso de manera inmediata a la lucha que se llevó a cabo en Bound of Glory, misma que terminó con la retención de sus títulos y los últimos momentos como luchadores en activo de los Dudley.

El combate terminó de una manera más que emotiva, pues los hermanos Hardy se encontraron frente a frente con Bubba Ray, quien tras haber “perdido” a su compañero D-Von, simplemente aceptó que el final de la lucha estaba cerca y se entregó al bombazo que Jeff y Matt le hicieron para así dar por terminada la lucha. Minutos después, ya con los derrotados totalmente recuperados, se dio el momento que marcó historia, pues ambos se quitaron las botas y se las entregaron a los vencedores como muestra de respeto.

La carrera de los Dudley

The Dudley Boyz pasaron de ser un experimento cómico en la ECW a convertirse en una de las parejas más dominantes en la historia de la lucha libre profesional. Lo que comenzó en 1995 como una agrupación extravagante de personajes terminó evolucionando en una fuerza temida cuando Bubba Ray y D-Von Dudley unieron fuerzas en 1996. Su química dentro del ring y su estilo agresivo los convirtieron rápidamente en pilares de la empresa, conquistando ocho Campeonatos en Parejas de la ECW, un récord absoluto en la división.

El adiós de una de las mejores parejas extremas en la historia | wwe.com

Su salto a la WWE en 1999 marcó el inicio de una era dorada para la división en parejas. Rivalizaron con equipos legendarios como The Hardy Boyz y Edge & Christian, protagonizando combates de escaleras y mesas que definieron una generación. Su movimiento final, el icónico 3D (Dudley Death Drop), se convirtió en símbolo de su legado y en una de las maniobras más reconocidas de la industria. La conexión con los fanáticos, unida a su carisma rudo y humorístico, los consolidó como figuras esenciales en la historia de la empresa.

A lo largo de su carrera, los Dudley alcanzaron 18 campeonatos en parejas entre la ECW, WCW, TNA y WWE, siendo el único equipo en conquistar los títulos principales de las tres compañías más importantes del mundo. Su regreso en 2015 reavivó la nostalgia de los fanáticos, y su ingreso al Salón de la Fama de la WWE en 2018 fue el reconocimiento definitivo a una trayectoria marcada por el éxito, la innovación y la entrega. En cualquier escenario, los Dudley demostraron que la hermandad, la rudeza y la pasión pueden trascender generaciones.

Bubba Ray y D_Von | wwe.com