John Cena sorprendió a AJ Styles con emotiva presentación en Crown Jewel

El público australiano fue testigo de una noche inolvidable durante Crown Jewel: Perth, donde John Cena y AJ Styles se enfrentaron por última vez en un combate lleno de respeto, historia y nostalgia. Lo que comenzó como una simple lucha entre dos viejos rivales terminó convirtiéndose en un momento especial que emocionó a los fanáticos alrededor del mundo.

Cena ante Styles | X: CAPTURA

El evento arrancó con la entrada de AJ Styles, quien fue recibido con una gran ovación por parte de los asistentes. Segundos después apareció John Cena, el 17 veces campeón mundial, entre aplausos y cánticos. Sin embargo, antes de que iniciara el combate, el líder de la Cenation tenía preparada una sorpresa que nadie esperaba.

Mientras la anunciadora del ring, Alicia Taylor, se preparaba para presentar a Cena, el ícono de la WWE le entregó una nota escrita a mano y le pidió que la leyera en voz alta. Aquello no era una presentación común, sino un tributo de Cena hacia AJ Styles, su eterno rival y uno de los luchadores más respetados de su generación.

Así fue la presentación de John Cena a AJ Styles

“Damas y caballeros, la definición de Total Nonstop Action, el As y Jefe Indiscutido del Bullet Club. Es un honor para nosotros como fanáticos, y un honor para mí como oponente, ver si puede vencer a John Cena una última vez. Él es la cara que maneja el lugar, el Fenomenal, AJ Styles.”

El gesto conmovió tanto al público como al propio Styles, quien respondió con una sonrisa antes de estrechar la mano de Cena. La ovación fue inmediata, y ambos comenzaron un combate que combinó lo mejor de sus estilos: intensidad, técnica y espectáculo.

En combate | X: CAPTURA

¿Cuáles fueron los tributos de John Cena y AJ Styles en su combate?

Durante la lucha, Cena volvió a rendir homenaje a varios de sus antiguos rivales, utilizando movimientos característicos de superestrellas legendarias como la Sister Abigail de Bray Wyatt y el RKO de Randy Orton, lo que provocó la sorpresa de los fanáticos. Cada movimiento era un guiño a su historia dentro del ring.

La batalla fue cerrada, con intercambios de dominio entre ambos hasta que Cena decidió sellar su victoria con un Tombstone Piledriver, seguido de un potente Attitude Adjustment que le dio la cuenta de tres. Sin embargo, más allá del resultado, lo que quedó grabado fue el respeto mutuo entre dos leyendas que marcaron una era.

Tras la campana final, John Cena y AJ Styles se abrazaron en el centro del ring, en una imagen que simbolizó el cierre de una rivalidad que comenzó hace casi una década y que definió buena parte de la historia moderna de WWE. Fue el adiós perfecto entre dos de los mejores luchadores del siglo XXI, en un escenario que celebró no solo la competencia, sino la admiración y el legado compartido.

Momentos de la lucha | X: CAPTURA



