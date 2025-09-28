¡Cruce de campeones! Dominik Mysterio se encontró con Aczino en backstage de Alianzas Triple A

Durante la edición más reciente del evento de Alianzas AAA, Dominik Mysterio tuvo una aparición especial para celebrar la consecución del megacampeonato de la empresa, mismo que posee al mismo tiempo en que es campeón intercontinental; además, también estuvo presente en el combate final, en el que se decidió quién sería el primer retador para su título, por lo que la noche se llenó de apariciones del 'Mejor de los Mysterios'.

'Dirty' Dom también estuvo presente en el contenido de AAA en redes sociales, pues a través de X se ha dado a conocer un peculiar encuentro que tuvo el actual doble campeón en los pasillos del Gimnasio Juan de la Barrera, mismo en el que se llevó a cabo el evento.

Dominik es el actual megacampeón de AAA | wwe.com

"El peor enemigo de un mexicano..."

El encuentro que Dominik tuvo en los vestidores fue con el famoso rapero Aczino, quien recientemente y a lo largo de su carrera ha tenido numerosas victorias de campeonato en sus batallas de freestyle, colocándose en el gusto del público que consume dicho contenido. Lo primero que se pudo ver en el video fue el saludo entre ambos, el cual fue bastante efusivo, a pesar de que el rapero aún se está recuperando de la operación que tuvo recientemente.

Como evidencia de que Aczino aún está recuperándose, en la publicación se puede apreciar que Mau aún usa el bastón que le ayuda a tener mejor movilidad; mientras que por parte de Dom, llegó con sus dos campeonatos para 'presumirle' el oro ganado a su compatriota, quien inmediatamente recurrió a preguntarle cómo estaba y "¿cómo lo ha tratado México?"

.@aczino 🤝 @DomMysterio35 en el backstage del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera#AlianzasAAA 💫 en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/eh3AnFHFSJ — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 28, 2025

La inmediata respuesta de Mysterio fue un poco inesperada, pues argumentó que México lo ha tratado "de la ching*"**, preguntándole a Aczino si no se había dado cuenta de ello, provocando una respuesta de él: "Así nos tratan a los campeones. ya ves", lo cual llevó a la frase final del campeón para terminar el video: "¿Quién es el peor enemigo de un mexicano? Otro mexicano?"

Primera defensa titular del megacampeonato

Dominik Mysterio no solo acudió al Gimnasio Juan de la Barrera a festejar la consecución del máximo campeonato de AAA, además de ello, también fue parte de la mesa de comentarios de la lucha final, la cual consistió en una triple amenaza que definiría al primer retador en el reinado del 'Sucio'. Dicha lucha tenía como participantes a El Hijo del Vikingo, El Grande Americano y Dragon Lee, dejando a este último como ganador.

Primera defensa titular del 'Sucio' Dom | X: @luchalibreaaa

Lee tuvo una victoria imponente después de una gran lucha en el cuadrilátero, provocando la emoción del público, pues a pesar de que ya ha luchado antes por dicha presea y ya ha sido vencido previamente por el actual campeón, Lee está de regreso en el foco principal de uno de los campeonatos máximos de la alianza entre AAA y WWE.

Dicho combate tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre, de igual manera en el Gimnasio Juan de la Barrera como parte del evento Héroes Inmortales, dentro del cual se ha confirmado también la revancha de Triplemanía por el campeonato Reina de Reinas entre Natalya, Faby Apache y la actual campeona Flammer.