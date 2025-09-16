WWE se suma a los festejos patrios con divertida dinámica

Los luchadores latinos participaron de la dinámica de WWE para festejar el Día de la Independencia

La Yezka y El Hijo del Vikingo en la dinámica de la empresa
La Yezka y El Hijo del Vikingo en la dinámica de la empresa | Captura
Mauricio Díaz Valdivia
16 de Septiembre de 2025

Con motivo de los festejos por el Día de la Independencia en México, WWE ha publicado un divertido video con la participación de algunos de los luchadores latinos más relevantes de la actualidad siendo parte de una peculiar dinámica. Los fanáticos ya han expresado en la sección de comentarios su gusto por dicho video.

AAA festejó con esta imagen el Día de la Independencia | X: @luchalibreaaa

Gritos patrios

Comenzando por La Yezka, el personaje que habitualmente acompaña a Mr. Iguana, la dinámica de WWE en Español se basó en tratar de recrear un grito de mariachi con los luchadores latinos; el segundo en participar fue Cruz del Toro, quien emitió un grito prolongado vistiendo una playera de su agrupación LWO.

Más luchadores fueron parte del momento, tales como Dragon Lee, el excampeón El Hijo del Vikingo, quien tuvo el grito más largo del video, terminando con la frase ¡Viva México! Pagano también estuvo presente con una manera muy particular de participar, creando un grito un poco más melancólico.

Pero sin duda, quien fue la que más llamó la atención por lo divertido de su participación fue Lola Vice, quien duró muy poco gritando, ya que la risa se hizo presente porque no pudo hacerlo de buena manera, generando risas también en quienes la grabaron.

Sigue la alianza

Se prepara una nueva edición del show de Triple A Alianzas en el Gimnasio Juan de la Barrera, en el cual ya se han confirmado algunas luchas; sin embargo, uno de los momentos más importantes dentro de la cartelera es el festejo que tendrá el nuevo megacampeón de la empresa: Dominik Mysterio.

A este evento se suma la lucha de triple amenaza entre Dragon Lee, El Hijo del Vikingo y El Grande Americano, la cual ha sido anunciada como la lucha estelar de la noche del 27 de septiembre.

Anuncio oficial de la lucha estelar del evento | X: @luchalibreaaa

