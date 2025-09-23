OFICIAL: John Cena vs AJ Styles en WWE Crown Jewel Perth 2025

Triple H hizo caso a las peticiones y por medio de las redes sociales confirmó el combate

OFICIAL: John Cena vs AJ Styles en WWE Crown Jewel Perth 2025
OFICIAL: John Cena vs AJ Styles en WWE Crown Jewel Perth 2025 | WWE
Fernando Villalobos Hernández
23 de Septiembre de 2025

John Cena sigue escribiendo los últimos capítulos de su histórica carrera en la WWE y lo hará enfrentando a uno de los rivales más aclamados por los fanáticos: AJ Styles. El combate fue confirmado por Triple H a través de redes sociales, atendiendo la petición del propio Cena y del público que pedía revivir una de las rivalidades más intensas de los últimos años.

John Cena en su gira del retiro | WWE
John Cena en su gira del retiro | WWE

“No elijo a mis oponentes, pero (incluso en los momentos difíciles) SIEMPRE escucho a los fanáticos. AJ Styles ¿estás escuchando? Mejor aún Triple H… ¿estás escuchando?”, escribió Cena en sus redes, mensaje que rápidamente encendió las expectativas de la comunidad luchística.

Triple H, Director de Contenidos y Jefe Creativo de WWE tomó acciones al respecto y respondió de inmediato, asegurando que el combate se llevará a cabo y poniendo fecha, hora y sede al esperado combate:

Trple H confirma el duelo | X: TripleH
Trple H confirma el duelo | X: TripleH

 “John Cena vs AJ Styles es una pelea que todos queremos ver y en Crown Jewel la vamos a ver”.

Por su parte, AJ Styles no tardó en aceptar el reto con un mensaje contundente: “Los escucho fuerte y claro. ¡Estoy listo!”.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la gira del adiós de Cena y una cita obligada para los seguidores de WWE en todo el mundo.

Cartél oficial de John Cena vs AJ Styles | WWE
Cartél oficial de John Cena vs AJ Styles | WWE

¿Cuándo es Crown Jewel Perth 2025?

El evento Crown Jewel Perth 2025 de WWE se celebrará el 11 de octubre en la Western Australia, reuniendo a las máximas estrellas de la compañía en una función que ya genera gran expectativa entre los fanáticos.

TE PUEDE INTERESAR

Una mezcla de luchadores de todas las empresas protagonizan el Top

Lucha | 23/09/2025

Místico se mete a la lista de los mejores 10 luchadores del 2025 según Pro Wrestling Illustrated
Cena no volverá a pelear con Brock Lesnar

WWE | 22/09/2025

John Cena confirma que no habrá una nueva pelea contra Brock Lesnar
Con varios regresos, WWE encarará la recta final del año

WWE | 21/09/2025

WWE: ¿Cuáles son los que PLE quedan por delante en 2025?
Te recomendamos
Místico se mete a la lista de los mejores 10 luchadores del 2025 según Pro Wrestling Illustrated
Lucha Libre
WWE

LO ÚLTIMO

 