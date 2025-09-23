OFICIAL: John Cena vs AJ Styles en WWE Crown Jewel Perth 2025

John Cena sigue escribiendo los últimos capítulos de su histórica carrera en la WWE y lo hará enfrentando a uno de los rivales más aclamados por los fanáticos: AJ Styles. El combate fue confirmado por Triple H a través de redes sociales, atendiendo la petición del propio Cena y del público que pedía revivir una de las rivalidades más intensas de los últimos años.

John Cena en su gira del retiro | WWE

“No elijo a mis oponentes, pero (incluso en los momentos difíciles) SIEMPRE escucho a los fanáticos. AJ Styles ¿estás escuchando? Mejor aún Triple H… ¿estás escuchando?”, escribió Cena en sus redes, mensaje que rápidamente encendió las expectativas de la comunidad luchística.

Triple H, Director de Contenidos y Jefe Creativo de WWE tomó acciones al respecto y respondió de inmediato, asegurando que el combate se llevará a cabo y poniendo fecha, hora y sede al esperado combate:

Trple H confirma el duelo | X: TripleH

“John Cena vs AJ Styles es una pelea que todos queremos ver y en Crown Jewel la vamos a ver”.

Por su parte, AJ Styles no tardó en aceptar el reto con un mensaje contundente: “Los escucho fuerte y claro. ¡Estoy listo!”.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la gira del adiós de Cena y una cita obligada para los seguidores de WWE en todo el mundo.

Cartél oficial de John Cena vs AJ Styles | WWE

¿Cuándo es Crown Jewel Perth 2025?

El evento Crown Jewel Perth 2025 de WWE se celebrará el 11 de octubre en la Western Australia, reuniendo a las máximas estrellas de la compañía en una función que ya genera gran expectativa entre los fanáticos.