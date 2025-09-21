WWE: ¿Cuáles son los que PLE quedan por delante en 2025?

La recta final de 2025 para WWE ha comenzado; después del regreso de Wrestlepalooza, la empresa se prepara para un cierre de año trepidante, con John Cena como una de sus principales atracciones. Los inesperados regresos han dejado gran expectativa sobre el futuro de las historias.

AJ Lee ha firmado un nuevo contrato a tiempo completo | wwe.com

Una vez más fuera de Estados Unidos

Pese a que la WWE ha tenido en 2025 varias salidas internacionales, los últimos meses traerán una sorpresa: el 11 de octubre, Crown Jewel tendrá una nueva edición, pero esta vez fuera de Arabia Saudita. El evento se celebrará en Perth, Australia, con figuras locales como Rhea Ripley y Grayson Waller, sumado a los combates que se llevarán a cabo por los campeonatos que llevan el mismo nombre que el evento, enfrentando a los máximos campeones de cada marca; en esta ocasión será Cody Rhodes vs Seth Rollins y Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton.

Además, los directivos decidieron agregar más eventos rumbo al final del año, entre ellos Wrestlepalooza y nuevas ediciones de Saturday Night’s Main Event (SNME), siendo la primera el 1 de noviembre en Salt Lake City.

Rhea Ripley regresará a su país en octubre | wwe.com

El adiós de John Cena

Las últimas apariciones de John Cena como luchador en activo estarán presentes en varios de estos eventos. Entre ellos destaca Survivor Series, que se celebrará en San Diego, California, el 29 de noviembre, donde se rumora que Cena participará en la tradicional lucha por equipos.

La última edición de SNME será el sábado 13 de diciembre, y marcará de manera oficial el combate final de John Cena, aún sin rival confirmado. Sin embargo, recientes rumores y “guiños” han generado ilusión entre los fanáticos por una posible aparición de Edge en ese “último baile”.

John Cena en su entrada de Wrestlepalooza | wwe.com