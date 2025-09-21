El emotivo momento de Triple H y Stephanie Vaquer tras conquistar el Campeonato Mundial Femenino

La Primera y 'The Game' se fundieron en un abrazo en Wrestlepalooza

El emotivo momento de Triple H y Stephanie Vaquer tras conquistar el Campeonato Mundial Femenino
El emotivo momento de Triple H y Stephanie Vaquer tras conquistar el Campeonato Mundial Femenino | X: CAPTURA DE PANTALLA
David Torrijos Alcántara
21 de Septiembre de 2025

Stephanie Vaquer cumplió uno de sus más grandes sueños al conquistar el Campeonato Mundial Femenino de la WWE en Wrestlepalooza. La chilena venció a Iyo Sky y regaló un momento emotivo con su celebración.

X: @Steph_Vaquer

El emotivo momento de Stephanie Vaquer y Triple H

Al recibir el cinturón, Vaquer ya había soltado varias lágrimas, pues se trata de un logro por el que trabajó arduamente desde su llegada a NXT. Con la oportunidad en Wrestlepalooza, 'La Primera' no decepcionó.

Uno de los momentos que rápidamente se hicieron virales, fue cuando se encuentra con Triple H, quien la felicita por el resultado. Entre lágrimas de alegría, Vaquer y 'The Game' se funden en un emotivo abrazo.

Tras ello, Triple H posó para sus icónicas fotografías con los Campeones de WWE. Stephanie Vaquer seguía con lágrimas, lo que hizo que los aficionados se emocionaran por su victoria ante Iyo Sky.

El inicio de Stephanie Vaquer

"Solo el inicio para La Primera... Increíble actuación en el gran escenario", escribió Triple H en sus redes sociales para felicitar a la chilena que hizo historia en la compañía más importante de Wrestling. 

X: @Steph_Vaquer


 

TE PUEDE INTERESAR

¿Edge vs Cena en WWE? Adam Copeland rinde tributo a John Cena en AEW: All Out 2025

WWE | 20/09/2025

¿Edge vs Cena en WWE? Adam Copeland rinde tributo a John Cena en AEW: All Out 2025
Undertaker fue el encargado de darle la noticia a Steph

WWE | 20/09/2025

Stephanie McMahon es la primera elegida para la Inducción al Salón de la Fama de WWE en 2026
Adam Copelang en lucha

WWE | 21/09/2025

¿El último rival? John Cena publica foto de Edge y las redes explotan
Te recomendamos
La emotiva reacción de Triple H ante el anuncio de Stephanie McMahon al Salón de la Fama 2026
Lucha Libre
WWE

LO ÚLTIMO

 