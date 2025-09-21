El emotivo momento de Triple H y Stephanie Vaquer tras conquistar el Campeonato Mundial Femenino

Stephanie Vaquer cumplió uno de sus más grandes sueños al conquistar el Campeonato Mundial Femenino de la WWE en Wrestlepalooza. La chilena venció a Iyo Sky y regaló un momento emotivo con su celebración.

El emotivo momento de Stephanie Vaquer y Triple H

Al recibir el cinturón, Vaquer ya había soltado varias lágrimas, pues se trata de un logro por el que trabajó arduamente desde su llegada a NXT. Con la oportunidad en Wrestlepalooza, 'La Primera' no decepcionó.

Uno de los momentos que rápidamente se hicieron virales, fue cuando se encuentra con Triple H, quien la felicita por el resultado. Entre lágrimas de alegría, Vaquer y 'The Game' se funden en un emotivo abrazo.

Tras ello, Triple H posó para sus icónicas fotografías con los Campeones de WWE. Stephanie Vaquer seguía con lágrimas, lo que hizo que los aficionados se emocionaran por su victoria ante Iyo Sky.

El inicio de Stephanie Vaquer

"Solo el inicio para La Primera... Increíble actuación en el gran escenario", escribió Triple H en sus redes sociales para felicitar a la chilena que hizo historia en la compañía más importante de Wrestling.

