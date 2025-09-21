¿El último rival? John Cena publica foto de Edge y las redes explotan

Luego de que John Cena cayera en la primera lucha del evento de WWE, Wrestlepalooza, ante 'La bestia encarnada', Brock Lesnar, publicó una foto de un viejo conocido que hizo que muchos pegaron el salto en su asiento.

Lucha de Brock Lesnar vs John Cena I @WWE

¿Edge último rival?

A través de su cuenta de Instagram, Cena publicó una imagen del luchador de AEW, Edge (Adam Copeland actualmente), en esta se puede ver a la superestrella clasificación ‘R’, portando el antiguo campeonato de la WWE.

A pesar de que John no puso ningún mensaje o indicios de que significaba esa imagen, los fanáticos ya comenzaron a especular que Edge podría ser el rival que finalmente retire al 'Babyface' más querido de los últimos años.

Las referencias entre Adam Copeland y Cena

En las últimas luchas de estas legendarias estrellas de la marca, ambos se han mandado mensajes o han realizado ‘homenajes’ uno del otro. El primero en hacerlo fue John Cena, quien realizó una 'Lanza' (movimiento final de Edge), durante una de sus luchas en Smackdown.

Por su parte, Adam conmocionó a todos cuando en su reciente lucha en AEW, realizó un ‘emparedado de nudillos’ y un ‘Ajuste de actitud’, además de recrear el ‘You Can´t See Me’ con toda la arena de su lado.

Adam Copeland haciendo homenaje a John Cena I CAPTURA DE PANTALLA