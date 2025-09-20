Stephanie McMahon es la primera elegida para la Inducción al Salón de la Fama de WWE en 2026

Como parte de un segmento sorpresa, el anuncio se dio rumbo al final de Wrestlepalooza

Undertaker fue el encargado de darle la noticia a Steph
Undertaker fue el encargado de darle la noticia a Steph | Captura
Mauricio Díaz Valdivia
20 de Septiembre de 2025

Terminó Wrestlepalooza, y con ello, muchas opiniones encontradas por parte de los fanáticos de WWE, pues aunque el evento tuvo momentos interesantes, para la mayoría la calidad no fue la esperada; sin embargo, se llevaron una sorpresa completamente inesperada.

Anuncio oficial en redes sociales | Captura de X

Rumbo a 2026

Momentos antes del evento central, Cody Rhodes vs Drew McIntyre, The Undertaker apareció sorpresivamente con su personaje de American Badass, entrando a la zona de ringside, donde se encontraba Stephanie McMahon. Tras acercarse a ella, Taker tomó asiento y recordó momentos importantes de su amistad.

Después le preguntó: "¿Estás lista?", a lo que Stephanie reaccionó con extrañeza. Fue entonces cuando llegó el anuncio oficial: "Stephanie, tú eres la primera elegida para la Inducción al Salón de la Fama de 2026", lo que provocó una gran ovación del público y el llanto de Stephanie, esposa de Triple H.

'Venganza' del matrimonio McCool-Taker

La manera sorpresiva en que se le dio la noticia a McMahon no fue casualidad, pues un año antes, Michelle McCool, esposa de Undertaker, fue notificada en un programa de ESPN de su ingreso al Salón de la Fama de WWE 2025, también como una sorpresa.

Antes de fundirse en un abrazo emotivo, Undertaker lanzó una indirecta: "¿Qué se siente enterarte de esta manera, Stephanie?", en referencia a la jugada que un año antes habían hecho con McCool.

