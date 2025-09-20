¿Edge vs Cena en WWE? Adam Copeland rinde tributo a John Cena en AEW: All Out 2025

El adiós de John Cena de la WWE está cerca, y durante su gira ha tenido varias sorpresas, desde el 'Turn Heel', hasta su reencuentro con Brock Lesnar, que tendrá su punto más alto en Wrestlepalooza este sábado.

¿Qué hizo Adam Copeland para homenajear a Cena?

Los aficionados comienzan a hacerse expectativas para las últimas apariciones de Cena, especialmente en Boston, Massachusetts su ciudad natal. Por ello, esperan que pueda enfrentarse a viejos conocidos, como el caso de Lesnar.

Una de las posibilidades es Edge, o Adam Copeland actualmente en AEW, la compañía con la que compite WWE. En el All Out 2025, celebrado en Toronto, Canadá. En el evento, el Rated-R Superstar hizo honor a John Cena, al aplicar un You Can't See Me y un Attitude Adjustment.

We see what you did there, @RatedRCope!



Watch #AEWAllOut LIVE on HBO Max pic.twitter.com/fEzKMqeYWp — All Elite Wrestling (@AEW) September 20, 2025

¿Edge enfrentará a Cena en WWE?

Este gesto fue tomado como un guiño para una posible aparición de Copeland en WWE, para darle una despedida especial a John Cena y revivir viejas memorias de aquellos grandes años en la compañía.

En el último SmackDown en su carrera, Cena enfrentó a Sami Zayn, en donde utilizó distintos finishers de sus grandes rivales, incluido el de Edge. Algunos consideran que el gesto de Copeland solo fue para regresar el del 'Never Seen Seventeen', pero como en cada deporte, todo puede pasar.

