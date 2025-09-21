La emotiva reacción de Triple H ante el anuncio de Stephanie McMahon al Salón de la Fama 2026

Triple H no pudo contener el llanto al ver el anuncio de Stephanie McMahon en el Salón de la Fama

La emotiva reacción de Triple H ante el anuncio de Stephanie McMahon al Salón de la Fama 2026
Stephanie McMahon será inducida al Salón de la Fama | CAPTURA DE PANTALLA
Fernando Villalobos Hernández
21 de Septiembre de 2025

La noche del anuncio de que Stephanie McMahon será parte del Salón de la Fama WWE 2026 estuvo llena de emoción, y uno de los momentos más conmovedores fue la reacción de su esposo, Triple H, Director de Contenido de la WWE.

Después de que se le preguntara a Stephanie: "¿Estás lista?", su expresión de sorpresa lo dijo todo. Minutos después, llegó el anuncio oficial: "Stephanie, tú eres la primera elegida para el Salón de la Fama de 2026", provocando una ovación del público y lágrimas de Stephanie.

Mientras Stephanie se fundía en un emotivo abrazo con Undertaker, quien lanzó una broma recordando un momento similar con McCool un año atrás, Triple H observaba todo desde detrás del escenario. Sus ojos se llenaron de lágrimas; se secó los ojos, sonrió y aplaudió con orgullo, visiblemente conmovido por el momento.

El anuncio no solo marcó un hito en la carrera de Stephanie, sino que también mostró el lado más humano de Triple H, recordando a los fans que detrás de los grandes eventos de la WWE siempre hay historias de familia y dedicación.

TE PUEDE INTERESAR

Undertaker fue el encargado de darle la noticia a Steph

WWE | 20/09/2025

Stephanie McMahon es la primera elegida para la Inducción al Salón de la Fama de WWE en 2026
Adam Copelang en lucha

WWE | 21/09/2025

¿El último rival? John Cena publica foto de Edge y las redes explotan
¿Edge vs Cena en WWE? Adam Copeland rinde tributo a John Cena en AEW: All Out 2025

WWE | 20/09/2025

¿Edge vs Cena en WWE? Adam Copeland rinde tributo a John Cena en AEW: All Out 2025
Te recomendamos
Stephanie McMahon es la primera elegida para la Inducción al Salón de la Fama de WWE en 2026
Lucha Libre

LO ÚLTIMO

 