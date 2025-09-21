¿Qué rival clásico le queda a John Cena en su gira del adiós?

La gira del adiós de John Cena está por terminar, y con pocas apariciones agendadas, los fans se hacen expectativas por cómo las ocupará, especialmente a los rivales que enfrentará, de los cuales se espera que tengan un toque nostálgico.

Los rivales clásicos que le faltan a Cena en su despedida

Luego del regreso de Brock Lesnar para verse las caras con Cena, las esperanzas de ver más sorpresas crecieron entre los aficionados y ya hicieron peticiones para los siguientes rivales del 'Never Seen Seventeen'.

Entre los más pedidos está Edge (Adam Copeland), con quien ya hizo algunos guiños, tanto en el ring como en redes sociales. El Rated-R Superstar es uno de los clásicos rivales de Cena, por lo que el sueño es que se puedan enfrentar una última vez, aunque luce difícil por la situación contractual con AEW.

Otra de las grandes ilusiones es el combate ante AJ Styles, una de las figuras más aclamadas actualmente en el mundo del wrestling, además de ser otro de los grandes rivales de John Cena hace unos años.

Entre más de los nombres son Wade Barret, quien ya se retiró y es comentarista de WWE. Por otro lado, The Miz podría ser uno de los últimos rivales clásicos con los que John Cena se pueda encontrar en estos meses.

Un retiro digno, lo que la afición pide para John Cena

Con pocas apariciones restantes, los fans piden que las hagan valer la pena, con momentos que sean inolvidables y darle un retiro digno, como se lo merece una figura tan grande para el wrestling como John Cena.

