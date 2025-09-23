Místico se mete a la lista de los mejores 10 luchadores del 2025 según Pro Wrestling Illustrated

Se ha dado a conocer la lista de mejores luchadores en el 2025 según Pro Wrestling Illustraded, en la cual, aparece una mezcla de luchadores de distintas empresas en el mundo como WWE, AEW, New Japan Pro-Wrestling, etcétera. La lista es sorpresiva, pues aparecen luchadores que no se esperaba ver dentro de este Top; causando la molestia de algunos aficionados.

Uno de los principales problemas de la gente es el acomodo de los luchadores, pues para algunos, el orden ha sido elegido de manera equivocada e incluso, algunos otros tendrían que estar fuera o dentro de la lista. Con el primer lugar ocupado por un luchador de WWE y el décimo por un miembro de AEW, la lista de presenta de la siguiente manera.

Cody Rhodes ha sido considerado el mejor luchador del 2025 | wwe.com

Top 10 mejores luchadores del 2025

El primer lugar es ocupado por el actual campeón de WWE Cody Rhodes, quien en la mayoría del tiempo que se toma para dar a conocer el ranking ha sido el máximo monarca de la empresa; el segundo puesto lo ocupa el excampeón mundial de AEW Jon Moxley, con un reinado largo, en el cual mantuvo la principal historia de la empresa hasta su evento All In donde perdió el cinturón.

El Top 5 lo completan Gunther en tercer lugar, teniendo como factor determinante el primer reinado con campeonato mundial en su carrera, sumado a que ganó el título mundial pesado dos veces, primero ante Damian Priest y la segunda vez en contra de Jey Uso, perdiendo en SummerSlam 2025, casualmente un año después de haber vencido a Priest. El cuarto lugar lo ocupa Hangman Adam Page, quien fue el 'verdugo' de Moxley al quitarle el campeonato mundial en All In, por lo que es coherente que se meta a la parte alta del ranking; en el quinto puesto se ha metido el único luchador de NJPW que han incluido dentro de los primeros diez, Hirooki Goto.

Jon Moxley es el luchador de AEW más alto en la lista | Captura

La mayor sorpresa dentro de los nombres que se han incluido en la lista es Jey Uso, quien se posiciona en en sexto peldaño, superando a algunos luchadores importantes después de haberse coronado ganador del Royal Rumble y posteriormente campeón en la primera lucha de WrestleMania 41; el séptimo lugar es para Swerve Strickland, quien fue parte de historias importantes en AEW de igual forma que sus compañeros que comparten en el top.

Los últimos tres lugares se desarrollan de la siguiente manera: Seth Rollins se ha colado hasta el octavo, manteniéndose como la cara principal de Raw en WWE, además de tener una de las agrupaciones más importantes del momento con The Vision. El noveno lugar es otra de las sorpresas, pues Místico se ha metido a una zona importante a sus 42 años, después de lo que generó su feudo con MJF y algunos otros factores extra. Will Ospreay es el último nombre de la lista del Top 10, siendo otro de los factores por los que han reclamado los fans, pues algunos lo consideran el mejor luchador del mundo, pero otros más creen que no ha tenido alguna historia sólida para poder estar más arriba o incluso dentro de la lista.

Místico regresa al Top 10 de mejores luchadores del mundo | X

¿Qué toma en cuenta PWI para hacer su Top 10 anual?

Para definir quiénes integran el Top 500 de luchadores del 2025, se establece un periodo de evaluación comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025. Durante estos doce meses se analizan distintos aspectos que van más allá de las victorias y derrotas, buscando un balance entre logros deportivos, impacto en la industria y consistencia dentro del cuadrilátero.

Uno de los puntos más determinantes es el In-Ring Achievement, que contempla el récord de victorias y derrotas, así como la cantidad de campeonatos y torneos obtenidos en el lapso establecido. A esto se suma la influencia del luchador, entendida como su visibilidad y prestigio tanto dentro de la empresa en la que compite como en toda la industria. No se trata solo de títulos, sino de la capacidad de proyectar una imagen poderosa y mantenerse relevante.

Otro aspecto clave es la habilidad técnica, que mide la calidad de los movimientos, la creatividad en los combates y la forma de contar historias sobre el ring. El carisma dentro de las cuerdas, la capacidad de transmitir emociones y mantener al público enganchado en cada encuentro también forman parte de esta evaluación. La calidad de los rivales es otro factor fundamental, ya que no es lo mismo acumular triunfos ante oponentes de menor nivel que hacerlo contra los mejores del mundo. La sección denominada Competition valora precisamente el éxito obtenido frente a los rivales más variados y exigentes del panorama luchístico.

Portada oficial del número más reciente | @OfficialPWI

Finalmente, la actividad tiene un peso importante: para ser considerado dentro del ranking, el luchador debe haber disputado al menos 10 combates individuales en el periodo de evaluación, o en su defecto, seis luchas repartidas en diferentes meses. Esto garantiza que quienes aparecen en la lista no solo sean figuras relevantes, sino que también se mantengan en constante acción sobre los cuadriláteros.