John Cena confirma que no habrá una nueva pelea contra Brock Lesnar

Tras la batalla en Wrestlepalooza, donde "La Bestia Encarnada" se llevó la victoria, Cena confesó que ese fue su último capítulo entre ambos

Cena no volverá a pelear con Brock Lesnar
Cena no volverá a pelear con Brock Lesnar | WWE
Marcos Olvera García
22 de Septiembre de 2025

El pasado fin de semana, en la primera edición del evento Wrestlepalooza, John Cena perdió, nuevamente, frente a Brock Lesnar, que volvió a la empresa después de una larga ausencia.

A pesar de las diversas críticas que el combate ha recibido, los fanáticos del World Wrestling Entertainment se preguntan si habrá un nuevo combate entre estas dos superestrellas, a lo que John Cena ya ha contestado.

Imágenes del Lesnar vs Cena | @WrestleTalk_TV

Cena, de acuerdo a Bryan Álvarez en el Wrestling Observer, dejó claro que no tendrá una nueva lucha contra Brock Lesnar, además de asegurar que "La Bestia Encarnada" no será el último rival que tendrá como luchador de la WWE.

"A partir de este fin de semana, me dijeron que esto es todo. No habrá otro combate entre Brock Lesnar y John Cena. Ese no fue su último combate. Y Brock no es su último oponente", se comentó.

Brock Lesnar venció a Cena | WWE

¿Cuántas veces más veremos a John Cena?

La gira del adiós de John Cena continua tras Wrestlepalooza, quedando cada vez menos para que el 17 veces campeón de la WWE confirme su retiro de los encordados de manera definitiva.

Después de la lucha ante Lesnar, a Cena le quedan cinco apariciones más, empezando con Clash At The Castle en Perth, Australia, el próximo sábado 11 de octubre.

Después de Australia, vendrán dos shows de Monday Night RAW, una aparición en Survivor Series y la lucha de despedida de John Cena, la cual será en Saturday Night Main Event el próximo 13 de diciembre.

Brock Lesnar venció a Cena | WWE

¿Quién será el último rival de John Cena?

Aunque todavía no hay nada confirmado, los rumores indican la posibilidad de AJ Styles, algunos aseguran que Edge podría volver a WWE solo para enfrentar a Cena por última vez, aunque también hay reportes que indican que Drew McIntyre podría ser ese rival.

Por el momento, no hay nada confirmado sobre quién será el último rival en la carrera de John Cena como luchador profesional.

Brock Lesnar venció a Cena | WWE

