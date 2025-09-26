¿Edge regresa a WWE para luchar contra John Cena? Esto es lo que se sabe

La gira de retiro de John Cena como luchador profesional ha contado con la presencia de algunos de sus rivales más importantes en la historia, tales como Randy Orton, CM Punk y algunos más; esto sumado a que 'The Marine' también tuvo su último reinado titular en WWE, lo que gustó a sus fans; sin embargo, la cuenta regresiva sigue su curso, y con cinco apariciones más, la gente se pregunta quién será su último rival.

Recientemente, los rumores de que Edge podría ser ese último nombre han tomado fuerza, y más con las incidencias dentro de los últimos shows de las respectivas empresas de ambos luchadores. La pregunta es sencilla, ¿hay posibilidades reales de que Edge sea la última lucha de Cena?

Edge podría regresar a WWE por una sola noche | wwe.com

Tan cerca y tan lejos

Actualmente, Edge trabaja en All Elite Wrestling, empresa rival de WWE bajo el nombre de Adam Copeland, lo cual sería la principal razón por la que el soñado último combate no se podría dar, aunque recientemente, un par de momentos han hecho a pensar a los aficionados de manera diferente, generando un poco de ilusión al respecto.

En una de las ediciones más recientes de SmackDown, John Cena enfrentó a Sami Zayn por el campeonato de Estados Unidos, con dicha lucha terminando en descalificación debido a la intervención de Brock Lesnar; no obstante, el momento por el cual los fans comenzaron a hablar fue que John 'lanzó un guiño' a Edge, pues ejecutó un 'spear' característico del luchador canadiense en sus luchas, aunque los comentaristas quisieron hacer referencia a Roman Reigns, quien utiliza el mismo finisher y sí es parte de la empresa.

Adam Copeland pays tribute to John Cena by using his signature moves.#AEWAllOut



pic.twitter.com/1wuQUx3Sb5 — Wrestle Ops (@WrestleOps) September 20, 2025

Algunos días después, específicamente en AEW All Out el pasado 20 de septiembre, Adam Copeland 'regresó el favor', casualmente abriendo el evento, así como Cena lo había hecho en el show semanal. En medio de su combate en contra de FTR haciendo equipo con Christian Cage, el canadiense recreó la famosa secuencia de John con el Emparedado de Nudillos y posteriormente con el Ajuste de Actitud. En esa ocasión, el narrador Carlos Cabrera sí hizo mención el luchador de la empresa rival.

Todo esto ha sido tomado como una posibilidad de que la lucha sí se de; sin embargo, PWInsider ha sido claro, Edge no regresará, su más reciente segmento, comentando que se alejará por un tiempo de AEW solamente será debido a que Copeland regresará a su faceta de actor para grabar una temporada más de la serie Percy Jackson.

Copeland como parte del elenco de la famosa serie | Captura

¿Qué tendría que pasar para que la lucha se pueda dar?

En la lucha libre es bastante famoso el término Puerta Prohibida, el cual refiere a que los luchadores que sean parte de una empresa no pueden actuar en ningún show de algún rival; sin embargo, recientemente algunas de las empresas más famosas del planeta han hecho alianzas que permiten algunos combates soñados por parte de la fanaticada.

Los dueños del control creativo de ambas empresas, Triple H para WWE y Tony Khan para AEW, además de los demás directivos en ambos lados, tendrían que decidir 'romper' esa puerta, para que el actual miembro de AEW pueda tener una última aparición en WWE para terminar con la carrera de Cena como luchador en activo el próximo 13 de diciembre.

Último combate entre Cena y Atyles en Australia | wwe.com

Por lo pronto, lo que le queda a John Cena con cinco apariciones, de las cuales todas apuntan a ser luchas, con la primera de ellas a disputarse el próximo 11 de octubre en contra de AJ Styles en Crown Jewel dentro de Perth, Australia.