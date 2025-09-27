Pokémon x CMLL llena la Arena México: Místico como Hawlucha conquista la función especial

La Arena México vivió una noche inédita con la fusión de dos mundos apasionantes: la lucha libre y los videojuegos. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Pokémon unieron fuerzas para presentar el espectáculo especial Pokémon x CMLL, con motivo del próximo lanzamiento de Pokémon Legends Z-A para Nintendo Switch.

¿Cómo fue la noche de Pokémon en CMLL?

El recinto se convirtió en la “Arena Pokémon”, con un lleno absoluto de fanáticos que disfrutaron de una atmósfera única. Desde las luces, la música y la escenografía, cada detalle estuvo inspirado en el universo Pokémon, lo que provocó que los asistentes se sintieran parte de una función fuera de lo común.

La lucha estelar enfrentó al Team Hawlucha, integrado por Místico, Máscara Dorada y Titán, contra el Team Machamp, conformado por Hechicero, Volador Jr. y Bárbaro Cavernario. La intensidad fue creciendo a lo largo del combate, donde los rudos dominaron en varios pasajes, pero la respuesta del público inclinó la balanza hacia los técnicos.

Momentos espectaculares no faltaron: Máscara Dorada desató la ovación con un lance sobre Volador Jr., Titán conectó una poderosa lanza y Místico, en el instante decisivo, aplicó la “Mística” sobre Hechicero para sellar la victoria. El júbilo se desató en la Arena México cuando los técnicos se proclamaron vencedores.

Tras el triunfo, los ganadores recibieron el Campeonato Pokémon Leyendas Z-A, entregado por representantes del CMLL y The Pokémon Company. La ceremonia fue acompañada por un mensaje de Místico, quien destacó la historia de la lucha libre mexicana y celebró la unión con un fenómeno cultural global como Pokémon.

El ambiente festivo se reflejó también en los atuendos. Los luchadores portaron vestimentas inspiradas en personajes del videojuego, siendo Místico quien se robó la noche caracterizado como “Hawlucha”, un Pokémon cuya imagen evoca directamente la bandera mexicana y el espíritu de la lucha libre.

Boletos se agotaron para la función

La expectación por el evento fue tan grande que los boletos se agotaron el mismo día en que salieron a la venta. Los asistentes disfrutaron no solo de los combates, sino también de exhibiciones, botargas y animaciones que reforzaron la experiencia de una auténtica celebración entre la cultura pop y el deporte espectáculo.

La función se celebró a pocos días del estreno de Pokémon Legends Z-A, título anunciado en 2024 y que marcará un nuevo capítulo en la franquicia. El juego presentará a Mega Hawlucha, una versión renovada del Pokémon tipo lucha/volador que rinde homenaje a la lucha libre mexicana y que fue la inspiración principal para esta histórica colaboración.

