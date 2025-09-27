¡Duelo de Campeonas! Stephanie Vaquer se enfrentará a Tiffany Stratton en Crown Jewel

Stephanie Vaquer comienza su reinado del Campeonato Mundial Femenino de la WWE con valentía, pues tras su triunfo sobre Iyo Sky en Wrestlepalooza, La Primera fue a SmackDown a encarar a la Campeona de WWE, Tiffany Stratton.

Vaquer encara a Stratton | CAPTURA

La luchadora chilena apareció con su cinturón y se dirigió a Stratton para avisarle que iba a estar al pendiente de su combate ante Nia Jax y Jade Cargill, con el objetivo de prepararse para un posible enfrentamiento en Crown Jewel en Perth, Australia.

"Te estaré viendo esta noche. ¿Quién sabe? Tal vez nos veamos en el ring en Crown Jewel", dijo Vaquer a Tiffany Stratton en el backstage de SmackDown, previo a que la Campeona de WWE saliera a su lucha con Nia Jax y Cargill.

La respuesta de Stratton fue firme y llena de confianza. "Mira, Stephanie, te respeto, pero si se trata de nosotras en el ring, terminará contigo en el suelo y yo como la Campeona de Crown Jewel".

WWE hizo oficial el Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton

Al final del combate, WWE hizo oficial el Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton por el Campeonato Crown Jewel. La Primera salió al ring a encarar nuevamente a 'Tiffy Time' y comenzar las expectativas para la lucha en Australia.

Vaquer se ha ganado un espacio importante dentro de WWE, pues además de conseguir el Campeonato, también es una de las favoritas de los aficionados, por su técnica en el ring y su carisma.

Champion vs. Champion.



Vaquer vs. Stratton.



See you in Perth for WWE Crown Jewel! 🙌 pic.twitter.com/HR346FGUEr — WWE (@WWE) September 27, 2025

¿Cuándo será el Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton en Crown Jewel?

El duelo entre Campeonas se realizará en Crown Jewel, evento en Perth programado para el sábado 11 de octubre, como parte de un Premium Live Event más en el año para la WWE. Con este combate, la compañía espera atraer al público.

Más allá de lo que ocurra en Crown Jewel, la aparición de Stephanie Vaquer en SmackDown marca un paso clave en su consolidación dentro del roster principal de WWE, donde ha mostrado personalidad y seguridad para posicionarse como una de las protagonistas de la división femenil.

Vaquer tras ganar el Campeonato Mundial Femenino de WWE | CAPTURA



