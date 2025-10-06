¡Se va! Santos Escobar no renovará su contrato con WWE

Después de la reciente e inesperada salida de Andrade de WWE, otro luchador mexicano apunta a irse de la empresa tan pronto su contrato llegue a su fin. Según reportes, Santos Escobar no tiene intenciones de renovar, por lo que su salida estaría más que pactada a realizarse en el futuro cercano, sumándose a la salida de su compatriota tan solo con unas semanas de diferencia.

De cara a estos rumores, algunos otros ya han comenzado a circular; sin embargo, de momento no se sabe lo que realmente pasará con la carrera del exmiembro de AAA, pues el contrato realmente no ha expirado.

Santos Escobar abandonaría WWE a la medianoche | wwe.com

Nueva salida de un latino

Con muy poca participación en la programación de su marca SmackDown recientemente, Santos Escobar apunta a ser el próximo luchador mexicano en marcharse de WWE, pues con información de PWInsider, el mexicano no está dispuesto a renovar su contrato con la empresa, incluso aunque se ha mencionado que los directivos elevaron de forma contundente la cifra de dinero para poder retenerlo, siendo "No" la respuesta que mantuvo el excampeón crucero de NXT.

En cuanto a sus redes sociales, Escobar no ha publicado prácticamente nada que tenga que ver con lucha libre, aunado al hecho de no estar presente en la programación del elenco principal ni siquiera en la alianza con AAA. Sus más recientes posts son solamente fotografías y videos suyos, con el último de ellos con la frase: "PALANTE!".

Última publicación de Santos Escobar | Captura

Todos estos factores han hecho que los fanáticos asuman que en realidad Santos Escobar sí causará baja de WWE, ya que su contrato termina en el primer minuto del martes 7 de octubre, por lo que de manera inmediata se convertiría en agente libre, dándole la posibilidad de firmar con la empresa de su preferencia con efecto inmediato.

Su salida también se podría confirmar con el simple hecho de no tener planes creativos, pues a lo largo de toda su estadía nunca tuvo un campeonato mundial, solamente portó el título crucero en su paso por NXT, donde duró un tiempo con la facción del Legado del Fantasma, debutando meses más tarde en SmackDown, donde se mantuvo hasta 2025, año que puede ser su último como luchador de World Wrestling Entertainment.

Santos Escobar como El Hijo del Fantasma | Captura

¿Qué sucederá con la carrera de Santos Escobar?

Con su salida como un hecho inminente, los rumores y pedidos del público han comenzado a tomar relevancia en redes sociales, pues desde su debut con WWE en 2020, Escobar no ha tenido paso por alguna otra empresa, por lo que algunos fans han pedido que regrese a alguno de sus personajes enmascarados, ya sea como El Hijo del Fantasma, el cual fue su último personaje en México, perdiendo la máscara ante LA Park.

Pero los fanáticos también han recordado una de las etapas con las que se dio a conocer en el programa Lucha Underground con el personaje de King Cuerno; sin embargo, esto solamente es un pedido de los fanáticos, pues de momento solamente han comenzado los rumores del posible interés tanto de AEW como de CMLL por hacerse de los servicios del exmiembro de LWO.

¿Regresará King Cuerno? | Captura