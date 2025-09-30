¡Totalmente confirmado! WWE anuncia la fecha de la última lucha de John Cena

Aunque para muchos aficionados es una noticia triste, WWE ha anunciado de manera oficial la fecha y el lugar del último combate de John Cena como luchador en activo. Será durante una edición de Saturday Night's Main Event cuando el nombrado 'Mejor de todos los tiempos' diga adiós al universo de la empresa que lo vio entregar sus mejores años como luchador profesional.

Ante esto, los fanáticos ya han comenzado a expresar su opinión, pues algunos no están de acuerdo con el evento en el cual se va a llevar a cabo la última lucha de The Marine; sin embargo, han comenzado a expresar también su total apoyo con algo de nostalgia y tristeza incluidas en el último lapso de la carrera de uno de los mejores en la historia.

Poster oficial del evento | wwe.com

¿Cuándo se retira John Cena?

El anuncio ha tenido espacio tanto en la página oficial así como en las redes de WWE, con publicaciones que han hecho oficial lo que hasta hace unos meses seguía siendo un rumor, John Cena tendrá su última lucha el sábado 13 de diciembre en Washington DC dentro de la última edición del 2025 del evento Saturday Night's Main Event John Cena's Final Match, como edición especial.

A pesar de no tener un rival confirmado para ese día, al igual que el resto de la cartelera, los boletos estarán a la venta próximamente a solo un par de meses de distancia del esperado evento cuando las cinco apariciones restantes de John lleguen a su fin en el Capital One Arena.

Cena tiene solamente cinco apariciones más | wwe.com

Los rumores acerca del posible último rival de Cena han comenzado, con teorías bastante aventuradas que consideran que será Edge el indicado llegando a romper la puerta prohibida, pues actualmente es luchador de All Elite Wrestling bajo el nombre de Adam Copeland; algunos otros rumores han mencionado que será Gunther quien retire a John de los cuadriláteros; sin embargo, algunos otros nombres como Drew McIntyre también lideran la lista.

Últimos meses de Cena en activo

Como parte de las últimas apariciones de John Cena en WWE, el próximo 11 de octubre en Perth, Australia, se enfrentará por última vez a AJ Styles en Crown Jewel, reviviendo momentos de aquella rivalidad de inicios de 2017 cuando se enfrentaron en Royal Rumble en una de las mejores luchas de la carrera del futuro miembro del Salón de la Fama.

Anuncio oficial del siguiente combate de Cena | wwe.com

Después de esa lucha, a Cena le restarán cuatro apariciones más, dentro de las que se presume podría estar una lucha contra Dominik Mysterio, a quien tienen en cuenta los creativos para poder enfrentarse al 'Real Last Champion', también todo apunta a que será parte de alguna lucha por equipos dentro del evento Survivor Series en San Diego.

Aunado a todo ello, también se planea que tenga una última lucha dentro de Monday Night Raw, ya que después de haber intentado ganar el campeonato de Estados Unidos en contra de Sami Zayn en SmackDown, ahora los directivos planean que la última lucha televisada en el show semanal exclusiva de Netflix también sea parte de los últimos momentos como luchador de Cena, donde entraría el combate en contra de 'Dirty' Dom.

El adiós de Cena será a mediados de diciembre | wwe.com