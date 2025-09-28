Jacob Fatu 'se olvida' de WWE y asiste al Raiders vs Bears de NFL

Las superestrellas de la WWE también tienen otras pasiones, una de ellas es la NFL. En el caso de Las Vegas Raiders, tienen un aficionado muy especial: Jacob Fatu, quien ya ha manifestado anteriormente su amor por la franquicia.

Fatu en Allegiant Stadium | X: @Raiders

¿Por qué Jacob Fatu está en el Raiders vs Bears?

Fatu se encuentra en el Allegiant Stadium, el escenario de Wrestlemania 41 y 42, para ser parte del encuentro entre Raiders y Bears. El samoano también estuvo para un Meet & Greet con los aficionados.

La visita de Jacob Fatu al Allegiant Stadium no pasó desapercibida para los fans de la WWE y de la NFL, ya que muchos aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos y pedirle autógrafos durante el evento.

No es la primera vez que un talento de WWE muestra afinidad con un equipo de futbol americano, pues superestrellas como The Miz, Roman Reigns o Bianca Belair también han manifestado el amor a sus franquicias favoritas.

El Allegiant Stadium se ha convertido en un punto de encuentro entre el deporte y el entretenimiento, albergando tanto partidos de la NFL como grandes espectáculos, lo que refuerza el vínculo entre WWE y Raiders de cara a los futuros eventos de Wrestlemania.

Fatu con Raiders | X: @Raiders

La conexión de Las Vegas y WWE

Con Wrestlemania 41 y 42 programadas en este mismo escenario, la presencia de Jacob Fatu no solo emociona a los seguidores de los Raiders, sino que también anticipa lo que podría ser un papel importante del samoano en la cartelera estelar del magno evento.

Jacob Fatu ha tenido un rol importante en el último año de WWE, por lo que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, por un gran energía y rebeldía dentro y fuera del ring.

Ahora, con su aparición con Raiders, Fatu será identificado como un gran aficionado de la NFL y de la franquicia de Las Vegas, la cual ha tenido años complicados con los resultados,

Jacob Fatu con Raiders | X: @Raiders



