Jey Uso ingresa y lidera la lista de posible último rival de John Cena

Continúan los rumores en torno a la última lucha de John Cena, con más polémica que antes en los días más recientes debido a quien se ha metido a la lista de posible último rival incluso posicionándose como el candidato más fuerte para el próximo sábado 13 de diciembre en Saturday Night's Main Event en The John Cena's Last Match.

Jey Uso se ha puesto a la cabeza de la lista de candidatos con los creativos de WWE teniéndolo en cuenta para cerrar el año 2025, mismo en el que se ha dado toda la gira de retiro del 'Marine'.

Jey Uso podría poner fin a la carrera de Cena | wwe.com

You can't see me vs Yeet

Cuando parecía que el posible último rival de John Cena saldría de una lista más corta y selecta de luchadores de WWE, fuertes rumores han comenzado a dirigirse hacia Jey Uso, quien fue el ganador del Royal Rumble de 2025 precisamente eliminando a Cena de último para consagrarse como el dueño de una oportunidad titular en WrestleMania ante Gunther, misma que terminó por ganar.

Ahora, los rumores crecen después de que en el podcast NotSam Wrestling, Sam Roberts, conductor de Monday Night Raw en las previas y posts del show semanal ha mencionado que la idea no le desagrada, pues después de haber sido el ganador de la batalla real, ser el último rival de Cena, sería el cierre perfecto para el año de Jey Uso, así que no ve la idea para nada descabellada.

Uso eliminó a Cena en el Royal Rumble 2025 | wwe.com

Ante este fuerte rumor, los fanáticos han comenzado a mostrar su disgusto, pues no están para nada de acuerdo con que sea él quien tenga la responsabilidad de 'retirar' al llamado GOAT, además de tener una lista de mejores opciones para poder estar en la última noche de John como luchador en activo en Washington DC.

¿Quiénes son los candidatos reales para la última lucha de Cena?

Por más que a la gente no le parezca, realmente Jey Uso sí es una opción viable, pues actualmente es una de las 'caras nuevas' dentro del protagonismo de la empresa, con la venta de mercancía comandando semana a semana y siendo parte de las rivalidades principales de la programación; sin embargo, el público ha expresado que preferirían que fuera alguien con historia en la carrera de Cena, o bien, alguien con mayor relevancia en la empresa.

Cena sigue en busca de su último rival | wwe.com

Edge ha sido uno de los nombres más mencionados de manera reciente; no obstante, verlo aparecer en WWE teniendo contrato con AEW es algo que suena prácticamente imposible; es por ello que la lista no se ha limitado ha 'arrojado' otros nombres tales como Gunther, quien fue parte de la lucha de retiro de Goldberg, precisamente en el mismo evento en el que se retirará Cena, pero no es el favorito de muchos.

Otros nombres que la gente ha postulado son: Randy Orton, quien ha sido el rival más importante en la carrera de John; Drew McIntyre, quien se quedaría con un cambio generacional en dado caso de vencer al 'Marine' en su lucha de retiro; CM Punk, quien también tiene una historia con Cena o incluso Dominik Mysterio, quien se ha quedado con el protagonismo de la alianza con Triple A.

AJ Styles queda descartado, pero enfrentará a Cena en Australia | wwe.com