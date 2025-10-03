Damian Priest, dispuesto a salir con Bad Bunny en el Super Bowl LX

Bad Bunny es el artista elegido para dar el show de medio tiempo en el Super Bowl LX, lo que generó reacciones de todo tipo, tanto de aficionados como de propios atletas de distintos deportes.

Bad Bunny en WWE | X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué dijo Damian Priest sobre Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Damian Priest, superestrella de la WWE y compatriota de Bad Bunny habló sobre el espectáculo que el artista puertorriqueño llevará al Levi's Stadium, del cual tiene altas expectativas, pues sabe que tendrá éxito.

"Si necesitas que aprenda algunos pasos de baile, puedo hacerlo", dijo Priest a TMZ Sports al ser cuestionado sobre si se subiría al escenario con Benito para el show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

No sería la primera vez que Priest y Bad Bunny trabajan juntos, pues en la WWE, el artista puertorriqueño se subió al ring con la superestrella. En 2023, en un evento en el país caribeño se enfrentaron.

Priest y Bad Bunny en WWE | X: CAPTURA DE PANTALLA

Priest aseguró que todavía tiene una gran relación con Benito, por lo que no tendría ningún problema en ayudarlo a uno de los shows más importantes de su carrera. "Por supuesto que estaría dispuesto", señaló.

El Super Bowl LX se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny promete ser histórico, ya que sería la primera vez que un artista latino encabeza en solitario el evento más visto del año en Estados Unidos.

La elección del puertorriqueño ha generado enorme expectativa, no solo por su impacto en la música urbana, sino también por la relación cercana que mantiene con el deporte, al haber participado en la WWE y mostrado en múltiples ocasiones su pasión por el baloncesto, beisbol y la lucha libre.

¿Invitados sorpresa en el show de Bad Bunny?

Con la posibilidad de contar con invitados sorpresa en el escenario, el show de Bad Bunny podría ser uno de los más recordados en la historia reciente del Super Bowl, y para Damian Priest, representar a Puerto Rico junto a su amigo sería un orgullo incomparable.

Priest en WWE | X: CAPTURA DE PANTALLA



