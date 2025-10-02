¡De vuelta! Andrade regresa a AEW tras su salida de WWE

En el sexto aniversario de AEW Dynamite, las sorpresas llegaron cuando Andrade salió al ring para atacar a Kenny Omega. Tras su paso por WWE, el luchador mexicano reapareció en los encordados, ahora en otra compañía.

Andrade en AEW | X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue el regreso de Andrade a AEW?

Luego de tres semanas de salir de la WWE, Andrade interrumpió a Kenny Omega y también aparecieron The Young Bucks, Josh Alexander, Bandido y Brody King, para hacer explotar a los aficionados que seguían la transmisión y a los asistentes.

Mientras Kenny Omega daba una primo, las luces se apagaron y fue entonces que el mexicano salió para hacer explotar a la grada, pues no esperaban que Andrade se uniera nuevamente a AEW tras su salida hace unos años.

Además, ‘El Ídolo’ fue anunciado como parte de una cartelera totalmente inesperada. Por principio de cuentas, Andrade regresará a luchar a México, solo que esta vez lo hará para The Crash, como parte de una función en Tijuana.

Andrade durante evento | X: CAPTURA DE PANTALLA

Será este próximo 3 de octubre cuando se sume a nombres como Tejano Jr. Rey Escorpión, DMT Azul, Tinieblas Jr. Alushe y más. La página de Facebook de The Crash ya ha anunciado el inicio de la venta de boletos para poder acudir al Auditorio Fausto Gutiérrez, los cuales solo se pueden adquirir en las taquillas del recinto o en Farmacias Roma.

La publicación previa al anuncio de Andrade, contiene la cartelera completa del evento, en ella, se puede observar que Tinieblas Jr. con Alushe junto a Valentino y Tinieblas Nueva Generación se enfrentarán a Hijo de Fishman, Hijo del Pirata Morgan y un luchador sorpresa. Ante esta situación, los seguidores de The Crash ya han comenzado a sacar conclusiones con respecto a que precisamente es Andrade el tercer miembro del equipo.

Nueva etapa en AEW para Andrade

Cabe señalar que Andrade ya estuvo en AEW anteriormente. En 2021 llegó por primera vez a la compañía, luego de una primera etapa con WWE, por lo que se convirtió en el primer luchador en realizar estos cambios entre dichas empresas.

Andrade regresó a AEW y puso los primeros pasos para una nueva rivalidad, esta vez ante Kenny Omega, uno de los luchadores más aclamados en la compañía.

Andrade en evento | X: CAPTURA DE PANTALLA