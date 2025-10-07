AJ Styles “amenaza” a John Cena antes de Crown Jewel: “Le voy a patear el trasero”

Este sábado, a las 06:00 am hora de la Ciudad de México, el evento Crown Jewel dará comienzo, siendo uno de los últimos PLE que disputará John Cena como luchador en activo.

John Cena, que anunció a principios de año que se retiraría de los cuadriláteros a finales de 2025, llegará a Crown Jewel para enfrentarse a uno de los iconos más grandes de la lucha libre: AJ Styles.

El rival de Cena, en el último episodio de Monday Night RAW, habló para el público en una promo en donde aseguró que el 17 veces campeón de WWE y el “no necesitan” una historia, dejando en claro que le pateara el trasero a Cena.

"John Cena y yo no necesitamos una historia. Bailaremos por última vez en el ring y lo vamos a dar todo en el ring. Y le voy a patear el trasero", comentó Styles en el RAW del pasado lunes

Siete años del último encuentro

La última vez que John Cena y AJ Styles se enfrentaron fue en el episodio de SmackDown el 27 de febrero del 2018, en aquella ocasión, Cena batallaba por el derecho de ser incluido en la lucha por el campeonato de WWE en Fastlane de aquel año.

Cena venció a Styles, ganó la oportunidad de estar en la lucha donde batallaría con Styles por el campeonato que ostentaba el Fenomenal, quien terminó reteniendo su presea.

¿Cuántas luchas le quedan a Cena?

Después de Crown Jewel, a John Cena le quedarán cuatro presentaciones más, dos en Monday Night RAW (10 y 17 de noviembre) y dos en eventos especiales, el primero será Survivor Series (29 de noviembre) y la lucha de despedida será el 13 de diciembre en un Saturday Night Main Event.