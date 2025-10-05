La polémica estalló: Tashiro Fierro propina una patada a Bombi Cordero y es descalificado en Tijuana

El tijuanense terminó con un bochornoso acto ante su gente

5 de Octubre de 2025

Lo que prometía ser una emocionante velada pugilística en el Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Moreno” terminó en escándalo, cuando Ángel “Tashiro” Fierro perdió el control durante su combate frente a Abraham “Bombi” Cordero y fue descalificado tras propinarle una patada ilegal en el rostro/área media.

Durante el tercer asalto, tras un intercambio tenso y la intervención del réferi, Fierro, visiblemente frustrado, se lanzó hacia su adversario y, en un gesto poco ortodoxo, le soltó una patada, lo cual provocó la inmediata interrupción del combate y la decisión de descalificación a su favor.

El impacto del golpe dejó a Cordero arrodillado y recibiendo atención médica antes de reintegrarse al combate formalmente y escuchar el anuncio de su victoria por descalificación.

Las reacciones del público fueron de sorpresa y desaprobación, mientras que la Comisión de Box local analiza posibles sanciones contra Fierro por conducta antideportiva y que seguramente tendrá consecuencias.

¿Quién es Tashiro Fierro?

Es oriundo de Tijuana y ha tenido una carrera destacada en el boxeo mexicano; ha ostentado el título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su récord previo a la pelea con Cordero se consignaba como 23‑3‑2 con 18 nocauts.

En funciones recientes ha tenido problemas con el control del peso, lo cual incluso desequilibró algunas de sus peleas previstas; sin embargo, nada fuera del descontrol de la báscula había alarmado a la fanaticada.

¿Quién es Bombi Cordero?

Es originario de Jalisco (Guadalajara); previamente al enfrentamiento con Fierro, su récord era de 15‑6‑2 con 8 nocauts. Llegó a Tijuana con una racha ganadora (varias victorias consecutivas) y con experiencia internacional, incluidas peleas en Estados Unidos.

La noche que aspiraba a reafirmar el regreso de Fierro al ring en su ciudad natal terminó siendo recordada por su falta de control y una acción más propia de gólems que de un combate técnico. El resultado ensombrece una cartelera que tenía todas las miradas encima del boxeo tijuanense.
 

